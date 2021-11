Italia-Svizzera, la ct Bertolini: “Scontro diretto per i Mondiali”

Cresce l'attesa per la sfida di Palermo (domani alle 17.30) tra Italia e Svizzera, importantissima per la lotta al vertice nel Gruppo G di qualificazione ai prossimi Mondiali. Diverse le defezioni tra le azzurre: dopo Caruso e Bartoli, indisponibili – sempre causa positività al Covid – anche Rosucci e Greggi. Ancor di più, dunque, la ct Bertolini chiede una prova perfetta alla sua squadra: “Questa finestra internazionale, che prevede non solo questo scontro diretto ma anche la partita in Romania di martedì prossimo, contro la terza forza del girone, può lasciare un segno deciso sulla strada verso i Mondiali: uscire da questo doppio confronto con dei risultati positivi ci permetterebbe di affrontare in maniera più semplice il resto del percorso. Quanto agli imprevisti che abbiamo incontrato, questa vigilia mi ricorda quella vissuta in Portogallo delle scorse qualificazioni alla Coppa del Mondo, quando contro le lusitane un virus colpì la squadra: con la partita alle 18, alle 11 non sapevo ancora su chi poter fare affidamento. Domani avremo alcune assenze pesanti e qualche giocatrice dovrà adattarsi, ma quando c’è la disponibilità, si può sopperire a tutto”.