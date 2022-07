Europei femminili, la Svezia trova la vittoria: 2-1 alla Svizzera

SHEFFIELD (Inghilterra) - Arrivano i primi tre punti dell'Europeo per la Svezia che nella seconda giornata del Gruppo C supera per 2-1 la Svizzera. Le scandinave, dopo il pari all'esordio contro le campionesse in carica dell'Olanda, centrano il successo grazie alla rete decisiva di Bennison al 79'. Prima della firma della 19enne gialloblu, le ragazze di Gerhardsson erano riuscite a passare in vantaggio al 53' con Rolfo, su assist di Asslani (neo acquisto del Milan) per poi essere recuperate immediatamente dalle elvetiche grazie a Bachmann. La formazione di Nielsen resta così a quota 1 punto, quello arrivato dal pari per 2-2 con il Portogallo.