Champions League Femminile, sarà Roma-Barcellona ai quarti 

Il sorteggio di Nyon ha dichiarato chi sarà l'avversaria dell'As Roma Femminile in Champions League: il Barcellona. La squadra della capitale affronterà i blaugrana il 21 o il 22 marzo. l’Head of Women’s Football Betty Bavagnoli ha dichiarato: “Proviamo grande emozione per essere arrivate fino a questo punto, nella stagione del nostro debutto nella Uefa Women’s Champions League, invito i nostri tifosi a venirci a sostenere, perché so quanto significherebbe per le nostre calciatrici sentire il loro affetto in uno stadio come l'Olimpico”.