Barcellona-Roma Femminile, le probabili formazioni

BARCELLONA - Al Camp Nou il Barcellona Femminile di Giraldez dovrebbe schierarsi con le stesse 11 che hanno battuto 1-0 la Roma nella gara d'andata. Davanti a Panos ecco Bronze, Paredes, Leon e Rolfo. In cabina di regia Walsh con ai lati Bonmati e Guijarro. In attacco Oshoala sostenuta da Hansen e Paralluelo. Stessa probabile formazione dell'andata per la Roma di Spugna, con Giacinti in avanti supportata da Serturini, Andressa e Haavi. In mezzo al campo Greggi e Giugliano. Tra i pali Ceasar, in difesa capitan Bartoli con Wenninger, Linari e Minami.