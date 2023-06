Coppa Italia Femminile alla Juve: Roma beffata in finale nel recupero

Si decide negli ultimi minuti del secondo tempo la finale di Coppa Italia Femminile tra Juve e Roma Women . Sono le bianconere a sollevare il trofeo grazie a un gol arrivato al 93' a firma di Bonansea . Dopo una gara controllata per la maggior parte dalle giallorosse, capaci di ritagliarsi occasioni importanti nel corso dei due tempi di gioco, la Juve è riuscita a resistere e crederci fino all'ultimo minuto, ottenendo così la terza Coppa Italia della propria storia. Non riesce invece il triplete alla squadra campione d'Italia, che oltre allo Scudetto è riuscita a vincere anche la Supercoppa durante questa stagione.

Coppa Italia Femminile, la Juve Women vince sulla Roma

La Juve Women firma la doppietta in Coppa Italia Femminile, vincendo la finale per il secondo anno consecutivo grazie al successo per 1-0 sulla Roma. Decisivo il gol di Bonansea al 93', arrivato al termine di una partita in cui sono state soprattutto le giallorosse a creare diverse occasioni importanti. Da segnalare nel primo tempo i tentativi della Roma tra il 28' e il 29': prima con Di Guglielmo, poi con Giacinti, entrambe neutralizzate da salvataggi decisivi di Peyraud-Magnin.

Dopo l'intervallo, la Juve è riuscita a ritagliarsi più spazio, trovando due conclusioni insidiose con Caruso e Bonansea, uscite di poco. Ma l'azione più emblematica è arrivata al 67', quando Peyraud-Magnin è stata di nuovo cruciale con una doppia parata su Giugliano e su un rimpallo a rischio autogol. Stringendo i denti e resistendo a queste avanzate, la Juve è poi riuscita a ribaltare tutto al terzo minuto di recupero del secondo tempo, sfruttando con il colpo di testa di Bonansea un cross dalla trequarti sinistra. Il gol dell'attaccante bianconera regala alla squadra di Montemurro la terza Coppa Italia della sua storia.