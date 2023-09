Clamorosa papera del portiere: due palloni, l'errore diventa virale

L' Ajax è una squadra molto forte anche in ambito femminile. Giocherà l'ultimo turno dei preliminari di Womens's Champions League come la Roma di Alessandro Spugna il prossimo mese. Ma l' Ajax è anche una squadra... fortunata. Basta vedere il gol che ha fatto Romée Leuchter nella trasferta contro l'Excelsior nell'Eredivisie versione rosa.

Papara del portiere in Excelsior-Ajax



Calcio di punzione, Leuchter colpisce in pieno la traversa e la palla si alza. Il portiere dell'Excelsior invece di seguire la traiettoria entra nella porta e tocca un altro pallone che si trovava sopra la rete. Un errore incredibile e imperdonabile. Perché la palla (quella in gioco) ribalza prima della linea e quindi entra: gol valido. L'Ajax per la cronaca ha vinto con il punteggio di 3-1 grazie alla tripletta di Leuchter.