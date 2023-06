Roma femminile, il tatuaggio di Spugna per celebrare lo Scudetto

ROMA - Si è chiusa una stagione incredibile per la Roma Femminile, che è diventata campione d'Italia. Le giallorosse di Alessandro Spugna hanno conquistato il primo scudetto della loro storia ma non solo: c'è stata anche la finale di Coppa Italia e i quarti di finale della Women's Champions League. Un'annata da ricordare, che il tecnico ha voluto omaggiare in un modo particolare.