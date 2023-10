Diretta Roma-Inter 2-0: segui la partita di Serie A femminile LIVE

18:02

Guarino: "Non abbiamo sfruttato le poche occasioni avute"

Queste le parole di Rita Guarino, tecnico dell'Inter, dopo il ko in casa della Roma: “Cosa ci è mancato? Abbiamo giocato contro una grande Roma, nata per competere in Champions e per cui è chiaro che non devi sbagliare nulla - ha detto a Rai Sport -. E quando crei opportunità le devi sfruttare, noi nel primo tempo non lo abbiamo fatto sbagliando l’ultimo passaggio, questo è il rammarico più grande”

17:57

Spugna: "Molto soddisfatto, siamo una squadra matura"

Il tecnico della Roma femminile Alessandro Spugna, ai microfoni di Rai Sport, ha commentato il 2-0 rifilato all'Inter: “Quarta vittoria e primo posto? Siamo soddisfatti del percorso iniziale, oggi grande prestazione in una gara piena di insidie. Abbiamo giocato da squadra matura e abbiamo fatto un risultato importante. Mi è piaciuto l’atteggiamento e anche il non aver preso gol, è stato molto importante”

17:52

94' - Fischio finale: Roma-Inter 2-0!

La Roma supera 2-0 l'Inter e torna al comando della classifica a punteggio pieno

17:49

90' - 4' di recupero

Saranno 4' i minuti di recupero

17:46

87' - Merlo salva su Viens

Intervento decisivo a pochi passi dalla porta di Merlo su Viens, imbeccata dal filtrante di La Torre

17:45

86' - Ultimo cambio Inter: entra Bonetti

Guarino prova il tutto per tutto: fuori Sostevold, dentro Bonetti

17:42

83' - Miracolosa Korpela

Fantastico l'intervento di Korpela che salva sulla conclusione di Bugeja da pochissimi metri

17:41

82' - Doppio cambio Roma: dentro Feiersinger e La Torre

Due cambi nella Roma: fuori Haavi e Greggi, entrano Feiersinger e La Torre

17:40

81' - Pericolosa Nchout

Nchout arriva a pochi passi dalla porta, decisivo l'intervento di Minami

17:37

77' - Di Guglielmo resta a terra

L'arbitro interrompe il gioco: Di Guglielmo resta a terra dopo uno scontro con Nchout

17:35

76' - Korpela decisiva su Simonetti

Pericolosa l'Inter: Bugeja crossa al centro e sugli sviluppi dell'azione il tiro di Simonetti viene parato da Korpela

17:32

73' - Cambio Inter: dentro Bugeja

Terzo cambio Inter: esce Csiszar, entra Bugeja

17:29

70' - Viens spreca il 3-0

Botta di Giugliano dalla distanza, Cetinja respinge centralmente: arriva Viens che, da pochi passi, spara altissimo

17:27

67' - Secondo cambio Roma: entra Serturini

Altra sostituzione anche per la Roma: esce Giacinti, entra Serturini

17:25

67' - Secondo cambio Inter: dentro Nchout

Seconda sostituzione tra le nerazzurre: esce Cambiaghi, entra Nchout

17:25

66' - La Roma raddoppia! In gol Giacinti

E arriva il 2-0 della Roma: Viens dalla destra crossa teso al centro dove arriva Giacintiche insacca alle spalle di Cetinja

17:23

65' - Traversa di Kumagai!

Cross dalla destra di Giugliano, al centro Kumagai colpisce di testa ma centra la traversa: che occasione per la Roma

17:17

58' - Cambio Roma: dentro Viens

Primo cambio nella Roma: fuori Glionna, dentro Viens

17:16

57' - Pericolosa l'Inter con Karchoumi

Errore in fase di disimpegno di Minami, Karchouni in area non riesce ad approfittare dell'occasione

17:13

54' - Cambiaghi pericolosa

Colpo di testa in area di Cambiaghi che però non riesce ad impattare bene: nulla di fatto, ma l'Inter è in crescita

17:09

50' - Csiszar salva su Giacinti

Bel cross di Aigbogun dalla destra, provvidenziale l'intervento di Csiszar su Giacinti

17:08

49' - Inter vicinissima al pari! Palo di Merlo

Bella azione di Cambiaghi che serve Merlo: il tiro della nerazzurra sul palo più lontano scheggia il legno e termina sul fonto. Inter vicinissima al pareggio

17:06

47' - Punizione dal limite per la Roma: batte Giugliano, gran parata di Cetinja

Haavi si guadagna un calcio di punizione da ottima posizione. Batte Giugliano dal limite sinistro dell'area di rigore, grande la risposta di Cetinja

17:05

46' - Riparte il secondo tempo!

È cominciato il secondo tempo di Roma-Inter. Subito un cambio per le nerazzurre: fuori Eckhoff, dentro Simonetti

16:54

Primo tempo di marca giallorossa, l'Inter non punge

Roma padrona del campo nel primo tempo. Pochissimi i rischi corsi dalle ragazze di Spugna con due contropiedi nei primi minuti, poi il vantaggio firmato Greggi e le occasioni per raddoppiare con Giacinti e Haavi. L'allenatore nerazzurro Guarino visibilmente arrabbiata per la prestazione delle sue calciatrici nel primo tempo.

16:48

45' - Nessun recupero, termina il primo tempo: Roma-Inter 1-0

Il primo tempo si chiude senza recupero: Roma avanti 1-0 sull'Inter

16:47

43' - Bonfantini chiede un rigore, l'arbitro lascia correre

Azione pericolosa dalla sinistra di Bonfantini che entra in area e va a terra dopo un contrasto. L'arbitro lascia correre

16:43

39' - Primo tiro Inter: ci prova Karchouni

Si fa vedere l'Inter: ci prova Karchouni dalla distanza, palla che termina alta

16:41

37' - Ammonita Aigbogun

Primo cartellino giallo del match: lo riceve la romanista Aigbogun per un fallo tattico su Bonfantini

16:39

35' - Merlo salva su Kumagai

Grande intervento di Merlo su Kumagai a pochi passi dalla porta: sventato il secondo gol della Roma

16:36

33' - Ancora Giacinti: para Cetinja

Clamoroso liscio di Alborghetti che si fa superare da Giacinti: la conclusione della 9 giallorossa viene bloccata da Cetinja

16:35

32' - Grande azione di Haavi

Coast-to-coast solitario per Haavi che, arrivata sul lato sinistro dell'area piccola, non riesce ad inquadrare la porta: palla a lato

16:35

31' - Ancora un corner per la Roma

Giugliano calcia di potenza dal limite, Alborghetti devia in angolo. Nulla di fatto con la difesa nerazzurra che allontana

16:33

29' - Ci prova ancora Giacinti

Giacinti calcia di sinistro dal limite dell'area: palla alta

16:32

28' - Primo angolo per l'Inter

Corner battuto da Alborghetti, Cambiaghi di testa non arriva all'appuntamento con il gol. Sul contropiede Giacinti viene murata dalla difesa nerazzurra

16:30

27' - Giacinti sfiora il raddoppio

Sul bel cross di Giugliano gran tiro al volo a centro area per Giacinti che, però, manda alto: Roma vicinissima al raddoppio

16:26

22' - La Roma preme, Inter ancora non pervenuta

Continua il forcing delle giallorosse, con l'Inter che ancora non riesce a reagire al gol subito

16:23

20' - Roma vicina al raddoppio con Giacinti

Cross dalla destra di Aigbogun, Giacinti di testa non ci arriva, così come Giugliano: che occasione per le giallorosse

16:21

18' - Roma in vantaggio! Sblocca Greggi

Gran gol di Greggi al volo sul cross dalla sinistra di Haavi, palla in rete: Roma-Inter 1-0

16:20

15' - Calcio di punizione Roma: Cetinja blocca

La Roma non sfrutta una punizione dalla trequarti: il cross di Giugliano termina tra le braccia di Cetinja

16:15

12' - La Roma rischia

Errore di Di Guglielmo che perde un pallone sanguinoso, la difesa allontana il pericolo

16:13

10' - Roma pericolosa, sventa Csizar

Cross dalla destra di Glionna, decisivo l'intervento di Csizar che mette in angolo di testa

16:12

8' - Ancora contropiede Inter: Cambiaghi sciupa di nuovo

Secondo contropiede nerazzurro con Cambiaghi che, arrivata in area, non riesce a servire Bonfantini: palla tra le braccia di Korpela

16:11

7' - La Roma continua a collezionare corner

Due corner consecutivi per le giallorosse, ora già a quota 5: la difesa nerazzurra allontana

16:08

5' - Angolo Roma: Giacinti calcia debolmente

Sul cross dalla bandierina di Giugliano, Giacinti calcia debolmente e la difesa allontana

16:06

3' - Contropiede sciupato dall'Inter

Sulla respinta del corner occasionissima in contropiede per l'Inter con Cambiaghi che, arrivata al limite dell'area romanista, si fa intercettare dal tacco di Aigbogun

16:05

2' - Calcio d'angolo per la Roma

Giallorosse subito in avanti con un cross dalla destra di Aigbogun messo in fallo laterale dalla difesa nerazzurra. Sugli sviluppi arriva il primo corner della gara che è per le giallorosse

16:04

1' - Comincia Roma-Inter!

Calcio d'inizio al Tre Fontane, è cominciata Roma-Inter: primo possesso per le nerazzurre

16:00

Forfait di Bartoli, gioca Aigbogun

Nella Roma problema fisico per capitan Bartoli nel riscaldamento, che va in tribuna: gioca Aigbogun con la fascia da capitano sul braccio di Giugliano.

15:59

Alborghetti: "La Roma è forte, ma vogliamo fare punti"

Nel pre gara ha parlato anche il capitano dell'Inter, Lisa Alborghetti: "Sicuramente sappiamo che sono forti, ma sappiamo anche cosa vogliamo fare noi, sarà una bella partita. Non vogliamo perdere punti, siamo qui per giocarcela e fare risultato, poi parlerà il campo".

15:58

Glionna: "Con l'Inter sarà una gara tosta"

Le parole ai microfoni della Rai dell'attaccante della Roma, Benedetta Glionna: "Sarà una gara tosta, l'Inter è una squadra organizzata, ma noi affronteremo la gara come al solito. Tanta concorrenza? Siamo un grande gruppo e una squadra completa, cerchiamo tutte di fare il nostro allenandoci al massimo".

15:53

Pochi minuti al calcio d'inizio

Tutto pronto allo stadio Tre Fontane di Roma per la gara tra Roma e Inter. Quasi gremita la tribuna

15:51

Come arriva la Roma

Le giallorosse arrivano dalla netta vittoria contro il Vorskla Poltava: il 3-0 alle ucraine firmato Viens, Giugliano e Giacinti ha praticamente ipotecato la qualificazione dopo l'andata del 2° turno preliminare della Women's Champions League

15:48

Come arriva l'Inter

Le nerazzurre sono reduci dall'impegno infrasettimanale in Coppa Italia contro la Lazio, battura 2-0 dalle ragazze di Guarino grazie alle reti di Jelcic e Cambiaghi

15:42

La classifica

La Roma è a punteggio pieno (9 punti) dietro la capolista Fiorentina (a quota 10, ma con una gara in più), l'Inter insegue a 7 punti

15:31

Roma-Inter, la formazione ufficiale di Guarino

INTER (4-2-3-1): Cetinja; Merlo, Bowen, Alborghetti, Sønstevold; Csiszar, Eckhoff; Thogersen, Karchouni, Bonfantini; Cambiaghi. A disposizione: Piazza, Bugeja, Polli, Bonetti, Robustellini, Simonetti, Ajara Njoya, Fadda, Tomter. All.: Rita Guarino.

15.20

Roma-Inter, la formazione ufficiale di Spugna

ROMA (4-3-3): Korpela; Bartoli, Minami, Linari, Di Guglielmo. Greggi, Kumagai, Giugliano; Glionna, Giacinti, Haavi. A disposizione: Ceasar, Valdezate, Viens, Aigbogun, Serturini, Latorre, Tomaselli, Feiersinger, Kramzar. All.: Alessandro Spugna.

Roma, stadio Tre Fontane