Coppa Italia femminile, la Roma vola ai quarti: Cesena travolto 6-0!

CESENA - Tutto facile per la Roma femminile negli ottavi di finale di Coppa Italia. Le giallorosse di Alessandro Spugna si impongono con un perentorio 6-0 sul campo del Cesena e approdano ai quarti di finale. Protagonista del match è la centrocampista slovena Zara Kramzar, aurtrice di una tripletta da applausi. In gol anche Minami, Glionna e Feiersinger. L'unica nota stonata per le campionesse d'Italia in carica è l’infortunio di Pellegrino Cimò che ha lasciato il campo al 10' del primo tempo, sostituita da Aigbogun.