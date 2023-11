Diretta Juve-Roma 1-3: segui la partita di Serie A femminile LIVE

14:36

Juve, Montemurro: "Abbiamo sbagliato troppo e la Roma ci ha punito"

Così invece, il tecnico della Juve Joe Montemurro: "Abbiamo sbagliato troppo e contro una Roma così forte non puoi farlo. Non è un alibi, ma è la verità. Abbiamo sbagliato e chi sbaglia paga. Cosa ho detto alle ragazze? Che serve più precisione. Adesso, ripartiamo cercando di rivedere gli errori commessi".

14:34

Roma, Spugna: "Corretta interpretazione della gara. Continuare così"

Queste le parole del tecnico della Roma Alessandro Spugna al termine del match. "Abbiamo avuto una corretta interpretazione alla gara. Abbiamo cercato di giocare cercando di togliere le loro qualità e ci siamo riusciti. Bene l'inizio del nostro secondo tempo, poi è uscita la Juve nel finale ma abbiamo tenuto botta. Siamo contenti e andiamo avanti così. E' stata una partita intensa e ci dobbiamo abituare a questi ritmi, visto che tra poco andremo a Monaco per la Champions".

14:27

La Roma piega la Juve 3-1 e vola al primo posto!

Termina la sfida a Biella: la Roma batte la Juve 3-1 e vola in vetta alla classifica.

14:21

90' - Juve-Roma, concessi 6 minuti di recupero

Juve-Roma: concessi 6 minuti di recupero!

14:19

89' - Peyraud-Magnin tiene a galla la Juve

Peyraud-Magnin salva su Haavi con i piedi e tiene a galla la Juve.

14:14

84' - Doppio cambio nella Roma

Doppio cambio nella Roma: entra la giovanissima Kramzar (classe 2006) al posto di Giacinti e Tomaselli per Giugliano.

14:12

82' - Giugliano: mira sballata!

Roma ancora pericolosa con Giugliano, ma quest'ultima è ancora imprecisa e il suo tiro termina fuori.

14:09

79'- Forze fresche nella Juve

Cambio nella Juve: fuori Salvai e dentro Sembrant.

14:08

76' - Ci prova Giugliano: palla fuori!

La Roma prova a chiudere definitivamente la gara. Giugliano va al tiro da fuori, ma la palla termina a lato.

14:03

73' - Cambio nella Roma

La Roma opera un altro cambio. Fuori Greggi e dentro Feiersinger.

14:02

71' - Tiro di Boattin: calcio d'angolo

La Juve ci crede e prova a spingere. Boattin va al tiro, palla deviata in corner.

13:55

Primi cambi da entrambe le parti

La Juve opera i primi cambi della gara. Entrano Cantore, Nystrom e Gama per Bonansea, Garbino e Nilden. Nella Roma invece esce Viens ed entra Glionna.

13:50

60' - Grosso accorcia le distanze!

La Juve non muore mai e accorcia le distanze con un bel mancino di Grosso. Juve-Roma 1-3!

13:47

57' - Viens: tris della Roma!

La Roma cala il tris sulla Juve: Viens in diagonale di sinistro trafigge il portiere bianconero.

13:40

50' - Raddoppio della Roma: Haavi!

La Juve perde palla in difesa, Haavi lestissima ne approfitta e con un destro batte Peyraud-Magnin, per il 2-0 giallorosso.

13:35

Juve-Roma, inizia il secondo tempo!

Fischio di Mirabella: inizia il secondo tempo di Juve-Roma.

13:20

Juve-Roma 0-1, fine primo tempo!

Finisce la prima frazione tra Juve-Roma. Decide un gol di Giugliano al 27'.

13:18

45' - Juve-Roma, concessi due minuti di recupero

Si giocherà ancora per altri due minuti. Roma sempre in vantaggio di un gol sulla Juve.

13:13

39' - La Juve sciupa il possibile pareggio

Juve molto pericolosa in questo finale di gara. Le bianconere entrano in area con Beerensteyn, ma quest'ultima da due passi sciupa clamorosamente.

13:11

Gran tifo sugli spalti, si fanno sentire i tifosi giallorossi

Tifosi romanisti ovviamente in netta minoranza, ma molto rumorosi sugli spalti, continuano ad incitare la squadra di Spugna.

13:07

34' - Girelli sfiora il gol

La Juve non ci sta e porta un pericolo alla porta della Roma. Girelli di testa spedisce di poco fuori, spaventando le giallorosse.

13:06

33' - Caruso su punzione: palla altissima

La Juve prova una reazione su calcio di punizione, ma la mira della Caruso è sballata e termina altissima.

13:01

27' - Giugliano porta in vantaggio la Roma!

Si è sbloccata Manuela Giugliano. Dopo la traversa su calcio di punzione, la numero 10 giallorossa di testa porta in vantaggio la Roma. Il gol: Haavi in velocità dalla destra salta la difesa della Juve e crossa in mezzo, Boattin respinge sulla linea, di testa Giugliano appoggia in rete.

12:56

23' - Traversa della Roma!

Brividi per la Juventus, dopo un gran calcio di punzione dai 30 metri della Roma battuto dalla Giugliano che si è stampato sulla traversa.

12:55

22' - Ammonito Garbino della Juve

Sfida calda e molto intensa. Le giocatrici non si risparmiano in campo. Cartellino giallo per la bianconera Garbino.

12:48

15' - Grosso! Brivido per la Roma

Ci prova la Juve con Grosso dalla distanza, palla che esce a lato.

12:45

12' - Di Guglielmo primo ammonito del match

Primo cartellino giallo del match: è per la giallorossa Di Gugliemo.

12:43

10' - Boattin prova a sorprendere Ceasar

Ritmi alti e squadre che si sfidano a viso aperto. Boattin pericolosa con un pallonetto che quasi non sorprende l'estremo difensore della Roma Ceasar.

12:40

7' - Roma pericolosa e vicina al vantaggio

Viens se ne va in velocità e tira in porta, Magnin devia in corner. Brividi per la Juve e Roma vicina al vantaggio.

12:37

4' - Juve, ci prova Girelli

Ritmi alti dopo appena 4 minuti di gioco. Juve subito pericolosa con un tiro di Girelli bloccato però senza problemi dal portiere della Roma Ceasar.

12:35

Juve-Roma, in tribuna c'è Soncin

Non si è voluto perdere il big-match di giornata il ct della Nazionale italiana femminile Andrea Soncin, presente in tribuna.

12:32

Juve-Roma, si inizia!

Juve-Roma, fischio d'inizio dell'arbitro Mirabella di Napoli. Giornata di sole, terreno in ottime condizioni di gioco. Osservato un minuto di silenzio per le vittime dell'alluvione in Toscana.

12:28

Juve-Roma, squadre in campo

Juve-Roma fanno il loro ingresso in campo. Manca pochissimo al calcio d'inizio!

12:24

Juve, Lenzini out. Gioca Nilden

Nella Juve fuori Lenzini, infortunata nel riscaldamento, al suo posto giocherà Nilden con Toniolo in panchina.

12:21

Juve-Roma, i prossimi impegni

Dopo il big-match odierno, nel prossimo turno la Juve sarà ospite del Como, mentre la Roma riceverà il Napoli.

12:20

Juve-Roma, in palio il primato solitario

La sfida odierna rappresenta il meglio che offre il calcio femminile in Italia in questo momento. Sfida importantissima quindi tra Juve e Roma: in palio il primato solitario.

12:15

Juve-Roma, giallorosse prime per la miglior differenza reti

Scontro al vertice tra bianconere e giallorosse, con entrambe le squadre che comandano la classifica a quota 15 punti. Le ragazze di Spugna, però, occupano attualmente il primo posto grazie ad una migliore differenza reti (+17), rispetto alle rivali (+10).

11:59

Juve-Roma, le formazioni ufficiali

JUVE (4-2-3-1): Peyraud-Magnin; Lenzini, Salvai, Cascarino, Boattin; Grosso, Caruso; Bonansea, Garbino, Beerensteyn; Girelli. Allenatore: Montemurro.

ROMA (4-3-3): Ceasar; Di Guglielmo, Linari, Minami, Aigbogun; Greggi, Kumagai, Giugliano; Viens, Giacinti, Haavi. Allenatore: Spugna.

ARBITRO: Mirabella di Napoli

ASSISTENTI: Luca Landoni-Giuseppe Lipari

QUARTO UFFICIALE: Simone Pandini



Biella, stadio Pozzo-La Marmora