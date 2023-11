Diretta Bayern-Roma: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Segui la diretta sul nostro sito

Bayern Monaco-Roma, dove vederla in tv e streaming

La sfida tra Bayern e Roma, è in programma stasera alle ore 18:45 al Bayern Campus. La partita è valida per la prima giornata del gruppo C di Champions League e sarà disponibile in tv e streaming in diretta e in esclusiva su Dazn.

Probabili formazioni Bayern Monaco-Roma



BAYERN MONACO (4-2-3-1): Grohs; Gwinn, Viggosdottir, Eriksson, Naschenweng; Zadrazil, Stanway; Dalmann, Damnjanovic, Buhl, Schuller. Allenatore: Straus.

ROMA (4-3-3): Ceasar; Di Guglielmo, Minami, Linari, Aigbogun; Greggi, Kumagai, Guigliano; Haavi, Giacinti, Viens. Allenatore: Spugna.

Bayern Monaco-Roma: le ultime sulle formazioni

Nella Roma non saranno della gara Kramzar e Valdezate, out per infortunio. Spugna non cambierà sistema tattico: sarà ancora un 4-3-3. Tra i pali, solito dubbio Ceasar-Korpela, con la prima leggermente favorita. Dietro rientra Bartoli che insieme a Linari, Minami e Di Guglielmo. In mezzo al campo Kumagai con Giugliano e Greggi. Davanti Haavi, Giacinti e Viens.

Segui Bayern Monaco-Roma in diretta sul nostro sito

Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM e tanto altro sport. Attiva ora.

MISTER CALCIO CUP È TORNATO: GIOCA ANCHE TU!