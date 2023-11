Diretta Roma-Ajax femminile: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

ROMA - La Roma femminile continua a volare in campionato, ma oggi è tempo di Champions League femminile . Dopo l'esordio in casa del Bayern Monaco (2-2) , le giallorosse ospitano al Tre Fontane l' Ajax con calcio d'inizio alle 21.

Roma-Ajax, dove vederla in tv e in streaming

Il calcio d'inizio della gara tra Roma e Ajax è in programma alle 21 allo Stadio Tre Fontane, rinnovato per l'occasione con seggiolini e quattro torri faro. La gara è valida per la seconda giornata del gruppo C di Champions League femminile e sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv e in streaming su Dazn e sul canale YouToube di Dazn.

Probabili formazioni Roma-Ajax

ROMA (4-3-3): Ceasar; Bartoli, Linari, Minami, Di Guglielmo; Greggi, Kumagai, Giugliano; Haavi, Giacinti, Viens. All.: Spugna.

AJAX (4-3-3): Van Ejik; Kardinaal, Spitse, De Sanders, Weerden; Noordam, Van Gool, Yohannes; Grant, Leuchter, Hoekstra. All.: Bakker.

Roma-Ajax: le ultime sulle formazioni

Mister Spugna schiererà il consueto 4-3-3 con un solo grande dubbio a centrocampo tra Greggi e Feiersinger, titolare a Monaco. Recuperata Valdezate, mentre è ancora out per infortunio Kramzar. In attacco Haavi e Viens con Greggi, con Kumagai in cabina di regia e Linari a guidare la difesa insieme a Minami, con Bartoli sulla destra e Di Guglielmo a sinistra.

