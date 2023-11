Roma femminile, Giugliano show in Champions: beffa il Bayern al 91' ed esulta come Dybala

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Una serata da sogno per Giugliano, fantasista della Roma femminile assoluta protagonista nel match pareggiato 2-2 dalle giallorosse sul campo del Bayern Monaco nella prima giornata del Gruppo C della Champions League femminile.

Giugliano show: gol e Dybala Mask

Sotto di due reti all'intervallo, la squadra di Specchia ha reagito nella ripresa e riaperto la partita con Viens per poi pareggiare al 91' proprio con un gol di Giugliano, in quest'occasione capitano (con Bartoli entrata solo nel finale). Una rete pesantissima che la fantasista della Roma ha festeggiato a fine partita esultando alla Dybala. Un gesto che il club ha poi celebrato sui propri profili social postando una foto in cui Giugliano sfoggia la celebre 'Mask' del campione argentino di fronte ai tifosi giallorossi presenti nel settore ospiti.