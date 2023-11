Diretta Bayern-Roma 2-2: pari in rimonta per Specchia nella Champions League femminile LIVE

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Gol ed emozioni al Bayern Campus di Monaco di Baviera, dove la Roma di Alessandro Specchia ha pareggiato 2-2 in rimonta con il Bayern Monaco nella prima giornata del Gruppo C della Champions League femminile . Doppio vantaggio per le tedesche all'intervallo ( gol di Damnjanovic contestato al 20' dalle giallorosse e autorete di Linari nel recupero del primo tempo), ma nella ripresa la Roma torna a galla con Viens (58') e pareggia al 90' con Giugliano . Rivivi la diretta del match...

20:57

Dopo il pari a Monaco di Baviera all'esordio nel Gruppo C della Champions League, la Roma farà visita domenica (19 novembre) al Sassuolo in campionato per poi rituffarsi di nuovo sulla competizione europea ospitando l'Ajax al Tre Fontane (giovedì 23 novembre)

20:42

Finita la partita: Bayern Monaco-Roma 2-2

Finita la partita a Monaco di Baviera, dove la Roma ha pareggiato 2-2 in rimonta sul campo del Bayern al debutto nel Gruppo C della Champions League femminile.

20:41

90'+6' - Giallo al tecnico giallorosso Specchia

Ammonito per proteste il tecnico romanista Alessandro Specchia.

20:40

90'+5' - Roma a un passo dal tris con Bartoli

Roma a un passo dal clamoroso sorpasso: su corner calciato da Giugliano ottimo stacco di Bartoli che colpisce di testa, ma vede Stanway salvare il Bayern a un passo dalla linea di porta

20:37

90'+2' - Ammonita la romanista Latorre

Ammonizione per la romanista Latorre, sanzionata per un fallo su Naschenweng

20:36

90'+1' - Cinque minuti di recupero

Sono cinque i minuti di recupero concessi dall'arbitro in questo secondo tempo di Bayern-Roma, con il risultato ora sul 2-2.

20:35

90' - Gol di Giugliano: pareggio della Roma!

Pareggio della Roma con Giugliano, che su un cross basso dalla destra di Viens si vede respingere una prima conclusione dal portiere ma poi insacca il gol del 2-2 in tap-in.

20:30

85' - La Roma salvata da Minami

Salvataggio decisivo di Minami: il difensore della Roma si oppone alla conclusione potente di Lohmann.

20:29

84' - Cambio nella Roma: dentro Bartoli

Sostituzione nella Roma: entra capitan Bartoli al posto di Aigbogun.

20:28

83' - La Roma spreca in ripartenza con Haavi

Palla recuperata da Kumagai e Roma pericolosa in ripartenza: la giapponese innesca Haavi che si invola verso la porta del Bayern ma una volta entrata in area commette fallo su una bavare.

20:25

79' - La Roma ci prova con Viens: parata di Grohs

Roma pericolosa: a cercare il gol del pari è ancora Viens, già a segno in precedenza, che con il destro calcia forte ma troppo centrale con la palla facile preda del portiere di casa Grohs.

20:22

76' - Cambio nella Roma: dentro Latorre

Un'altra sostituzione nella Roma: Spugna getta nella mischia Latorre al posto del centravanti Giacinti.

20:17

72' - Bayern vicino al tris, poi giallo a Stanway

Bayern Monaco vicino al tris con Dallmann, poi giallo alla bavarese Stanway per un fallo su Giugliano

20:16

71' - Sostituzione nella Roma: spazio a Greggi

Prima sostituzione per la Roma: Specchia richiama in panchina Feiersinger per mandare in campo Greggi.

20:14

69' - Cambio nel Bayern: dentro Lohmann

Sostituzione in attacco per il Bayern Monaco: esce Schuller per lasciare il posto a Lohmann.

20:13

68' - Reazione del Bayern, la Roma difende

Dopo qualche minuto di difficoltà il Bayern Monaco ha reagito e alzato il proprio baricentro, con la Roma sotto di un gol e costretta ora a difendersi-

20:09

64' - Giallo sventolato verso la panchina della Roma

L'arbitro ha ammonito un componente della panchina giallorossa, probabilmente un membro dello staff del tecnico Spugna.

20:07

62' - Roma all'attacco, Bayern schiacciato

Galvanizzata dal gol di Viens, la Roma continua ad attaccare ora alla ricerca del pari mentre il Bayern Monaco non riesce a uscire dalla propria metà campo.

20:03

58' - Roma in gol con Viens: partita riaperta!

Gol della Roma: assist di Giugliano per Viens, che controlla di destro e poi con un rasoterra diagonale di sinistro supera il portiere bavarese Grohs. Bayern ora avanti 2-1 sulle giallorosse

19:55

50' - Di Guglielmo salva la Roma

Bayern Monaco vicino al tris: cross dalla destra e tocco di Schuller, con Di Guglielmo che salva però la Roma a un metro dalla linea di porta.

19:51

46' - Bayern Monaco-Roma: iniziato il secondo tempo

Iniziato il secondo tempo di Bayern Monaco-Roma, con il risultato di 2-0 in formazione delle bavaresi padrone di casa.

19:48

Tifosi della Roma furiosi sui social per il primo gol del Bayern

Due situazioni molto dubbie sul primo gol del Bayern Monaco, con la Roma che ha protestato invano mentre sui social si infuriano i tifosi giallorossi...

19:35

Bayern Monaco-Roma 2-0: finito il primo tempo

Finito il primo tempo al Bayern Campus, dove la Roma va all'intervallo sotto 2-0 contro le padroni di casa del Bayern Monaco

19:34

45'+4' - Autogol di Linari, raddoppio del Bayern

A meno di un minuto dall'intervallo la Roma incassa il secondo gol: tiro di Naschenweng e sfortunato tocco di Linari che mette fuori causa il portiere giallorosso Caesar: il Bayern è ora avanti 2-0

19:32

45'+2' - Bayern pericoloso con Dallmann

Bayern Monaco pericoloso con Dallmann: bello il destro a giro dal limite dell'area della Roma, ma la palla esce di un niente vicino all'incrocio dei pali

19:31

45'+1' - Concessi quattro minuti di recupero

Sono quattro i minuti di recuperi concessi dall'arbitro, con il Bayern Monaco avanti 1-0 sulla Roma.

19:30

45' - La Roma ci prova con Giacinti: destro troppo centrale

La Roma insiste: destro al volo di Giacinti ma conclusione troppo centrale per impensierire seriamente il portiere di casa. Poi c'è la ripartenza delle bavaresi, ma è brava Minami a murare il tiro di Schuller.

19:27

42' - Roma all'attacco, ma Haavi non trova la porta

La Roma, a caccia del pari, chiude il primo tempo all'attacco: ci prova Haavi, la cui conclusione è però a lato

19:22

37' - Ceasar a terra: ancora dentro lo staff medico giallorosso

Nuovo intervento dello staff medico della Roma, in campo ora per medicare il portiere Caesar colpita da Damnjanovic su un'uscita di pugno.

19:17

32' - La giallorossa Di Guglielmo a terra: gioco fermo

Gioco fermo per soccorrere la giallorossa Di Guglielmo, rimasta a terra dopo un duro intervento di Damnjanovic che l'arbitro non aveva nemmeno sanzionato. La calciatrice della Roma esce momentaneamente dal campo per essere medicata, il gioco riprende.

19:10

25' - Roma vicina al pari con Feiersinger

Roma vicina al pareggio con Feiersinger: Giugliano entra in area sulla destra e scarica per il terzino che calcia di prima, sfiorando però solamente la traversa.

19:05

20' - Gol del Bayern: a segno Damnjanovic!

Gol del Bayern Monaco: cross dalla destra di su punizione, tocco con la spalla di Viggosdottir e zampata vincente di Damnjanovic. Inutili le proteste delle giallorosse, che chiedevano un tocco di braccio dalla parte di prima e fuorigioco della seconda.

18:59

13' - Punizione per la Roma, Giugliano e Viens imprecise

Punizione dai 30 metri per la Roma: la conclusione di Giugliano viene respinta, poi è Viens a provarci senza però trovare la porta bavarese.

18:58

12' - Ammonita Naschenweng del Bayern

Ammonita Naschenweng del Bayern per un fallo fallo sulla giallorossa Haavi

18:56

10' - Occasione Bayern, la Roma si salva

Prima occasione pericolosa per il Bayern: cross dalla destra e sponda di testa di Schuller per Dallmann che conclude però debolmente con la palla che finisce nelle mani di Ceasar

18:51

5' - Avvio di gara equilibrato

Equilibrio in avvio di match, con il Bayern Monaco che prova a fare la partita e la Roma in questo momento attendista per cercare la ripartenza.

18:46

1' - Iniziata Bayern Monaco-Roma

Iniziata a Monaco di Baviera la sfida di Champions League femminile tra Bayern Monaco e Roma.

18:43

Roma a caccia dell'undicesima vittoria di fila

La Roma è reduce da una serie di dieci vittorie consecutive in tutte le competizioni. Sette su sette finora i successi in campionato finora, con le giallorosse che guidano la classifica di Serie A a punteggio pieno e con una differenza reti di +25.

18:39

Nessuna novità nel Bayern Monaco

Nessuna novità nel Bayern Monaco: Straus schiera la stessa formazione che contro il Wolfsburg poco più di una settimana fa ha conquistato il successo utile a prendersi la vetta della Frauen Bundesliga. Si rivede Magull in panchina per la prima volta dall'infortunio muscolare di fine ottobre.

18:30

Roma, due ex bavaresi in campo e due infortunate

Nella formazione della Roma figurano due ex Bayern Manaco, Feiersinger e Kumagai, mentre partirà dalla panchina un'altra ex come il portiere Korpela. Le giallorosse dovranno però fare a meno della spagnola Valdezate e della slovena Kramzar, entrambe infortunate. Quest'ultima, appena 17enne, è stata nominata la giovane giocatrice più promettente del calcio femminile europeo all'European Women's Football Gala all'inizio di questo mese.

18:15

Bayern Monaco-Roma: le formazioni ufficiali

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Grohs; Gwinn, Viggosdottir, Eriksson, Naschenweng; Zadrazil, Stanway; Dallmann, Damnjanovic, Buhl; Schuller. All. Alexander Straus

A disp.: Wellmann, Belloumou, T. Hansen, Rall, Lohmann, Tainara, Sehitler, Magull, Baijings, Kett, Kerr, Gloning

ROMA (4-3-3): Ceasar; Di Guglielmo, Minami, Linari, Aigbogun; Giugliano, Kumagai, Feiersinger; Viens, Giacinti, Haavi. All. Alessandro Spugna

A disp.: Korpela, Ohrstrom, Bartoli, Serturini, Ciccotti, Glionna, Latorre, Greggi, Tomaselli, E. Testa, S. Testa.

18:00

Roma, giallorosse pronte all'esordio Champions

Dopo aver battuto per 6-1 il Vorskla Poltava nella gara di ritorno, dopo il 3-0 dell'andata, la Roma femminile ha staccato il pass per l'accesso alla fase a gironi della Women's Champions League. La squadra di mister Spugna nel Girone C se la vedrà con Bayern Monaco, Paris Saint-Germain e Ajax.

Bayern Campus, Monaco di Baviera (Germania)