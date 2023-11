Roma-Ajax 3-0, Giacinti e Giugliano show: prima vittoria in Champions League

ROMA - Dopo il debutto contro il Bayern Monaco (gara terminata 2-2), le giallorosse di Spugna ottengono la prima vittoria in questa edizione della Champions League, sconfiggendo l'Ajax 3-0, grazie alla doppietta di Valentina Giacinti nel primo tempo e ad una rete di Manuela Giugliano nella ripresa. Con questo successo la Roma si porta in testa al Gruppo C, in coabitazione con il Bayern Monaco (che si è imposto sul campo del Paris Saint Germain 1-0).