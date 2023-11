Giulia Cecchettin, l'omaggio della tifoseria della Roma femminile

ROMA - Anche la tifoseria della Roma femminile hanno voluto ricordare Giulia Cecchettin, tragicamente scomparsa e vittima di femminicidio. "L'amore vero non uccide... basta! Ciao Giulia", si legge nello striscione esposto sule tribune del Tre Fontane al momento dell'ingresso in campo di Roma e Ajax, in occasione del match di Champions League di ieri sera, poi vinto dalle giallorosse per 3-0. Nel match con le olandesi, a segno con una doppietta Valentina Giacinti, che negli scorsi giorni aveva pubblicato sul proprio profilo Twitter un post in ricordo di Giulia Cecchettin e contro la violenza di genere: "101 femminicidi nel 2023. 10 donne uccise al mese. BASTA!", si legge.