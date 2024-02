Diretta Roma-Juve Femminile 1-0: sblocca Giugliano su rigore LIVE

Il big match della 15ª giornata di Serie A femminile vede sfidarsi Roma e Juve . Al Tre Fontane le giallorosse, in testa alla classifica, puntano a prendere il largo nel match contro le bianconere, seconde a cinque punti di distanza. Segui la sfida in diretta .

16:33

31' - La Roma gestisce il vantaggio

Fase di possesso delle giallorosse, che lasciano scorrere i minuti forti del loro gol di vantaggio. Per ora non riesce a reagire la Juve.

16:23

22' - Subito reazione della Juve

Dopo il calcio d'inizio, le bianconere reagiscono subito allo svantaggio: Beerensteyn sfonda in area in area e prova il tiro, parato da Ceasar.

16:22

21' - GOL ROMA! Sblocca Giugliano

Dal dischetto si presenta Giugliano che non sbaglia: portiere da una parte e pallone dall'altra, le giallorosse vanno in vantaggio dopo venti minuti di gioco.

16:21

20' - Rigore per la Roma

Dopo un'ottima azione costruita, le giallorosse conquistano un calcio di rigore: sponda in area, palla recuperata da Glionna che viene atterrata da Beerensteyn. Nessun dubbio per l'arbitro.

16:13

12' - Linari resta a terra

Duro scontro di gioco, con Linari che resta a terra: interviene lo staff medico giallorosso.

16:09

7' - Primo tiro della Roma

Spingono dall'inizio le bianconere, ma la prima occasione è per le giallorosse: tacco di Glionna per Giugliano che prova il tiro dal limite, murato dalla difesa avversaria.

16:01

1' - Si comincia!

Fischio d'inizio: inizia Roma-Juve.

15:59

Roma-Juve, manca poco all'inizio

Squadre in campo, è tutto pronto per il calcio d'inizio. Tre Fontane tutto esaurito per il big match.

15:50

Roma reduce dal ko contro l'Ajax

Le giallorosse di Spugna arrivano a questa sfida dopo la sconfitta ed eliminazione in Champions League contro l'Ajax.

15:45

Roma-Juve femminile, come vederla in tv e streaming

Ecco come seguire la sfida tra le giallorosse e le bianconere in diretta tv o streaming.

15:40

Juve, la formazione ufficiale

JUVE (4-2-3-1): Peyraud-Magnin; Lenzini, Calligaris, Cascarino, Boattin; Caruso, Grosso; Cantore, Gunnarsdottir, Beerensteyn; Echegini. All: Montemurro.

15:35

Roma, la formazione ufficiale

ROMA (4-3-3): Ceasar; Di Guglielmo, Linari, Minami, Sonstevold; Greggi, Kumagai, Giugliano; Haavi, Viens, Glionna. All: Spugna.

15:30

Roma-Juve, prima contro seconda in classifica

Le giallorosse puntano a prendere il largo, le bianconere a riaprire il campionato: sono cinque le lunghezze che in classifica che separano le due squadre.