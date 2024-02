Diretta Roma-Sassuolo femminile: segui LIVE la partita di oggi

È tutto pronto per il calcio d'inizio Roma Femminile-Sassuolo Femminile , gara valida per la diciassettesima giornata di Serie A : allo stadio "Tre Fontane" calcio d'inizio alle 17. Aggiornamenti in tempo reale: segui la diretta di CorrieredelloSport.it .

16:20

Sassuolo Femminile, la panchina di Piovani

A disposizione di mister Piovani Duran, Kresche, Prugna, Sciabica, Tudisco, Clelland, Filanger, Poje Mihelic, Simon.

16:19

Roma Femminile, le ragazze a disposizione di Spugna

In panchina, mister Spugna avrà a disposizione Korpela, Ciccotti, Di Guglielmo, Feiersinger, Kramzar, Glionna, Pilgrim, Troelsgaard.

16:13

Sassuolo Femminile, la formazione ufficiale

Il Sassuolo risponde con il 4-4-2: Lonni in porta; Pleidrup, Mella, Santoro e Passeri in difesa; Kullashi, Philtjens, Pondini e Sabatino a centrocampo; Monterubbino e Missipo in attacco.

16:09

Roma Femminile, la formazione ufficiale

La formazione ufficiale della Roma, che scenderà in campo con il 4-3-3: Ceasar in porta; Bartoli, Linari, Minami e Sonstevold in difesa; Greggi, Kumagai e Giugliano a centrocampo; Viens, Giacinti e Haavi in attacco.

16:00

Come arrivano alla partita Roma e Sassuolo Femminile

Roma e Sassuolo Femminile sono pronte a sfidarsi. La Roma Femminile è reduce dal successo per 1-0 in casa del Napoli Femminile (gol di Giugliano), il Sassuolo Femminile dal successo interno sul Milan con identico risultato (decisiva Sabatino su rigore). Giallorosse e neroverdi, rispettivamente prima e quinta forza del campionato, sono in gran salute: entrambe sono reduci da tre successi consecutivi.

Stadio "Tre Fontane" - Roma