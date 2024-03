Brasile, inchiesta shock sulle molestie sessuali nel calcio femminile

Ducecentonove atlete provenienti dai club di tutto il Brasile sono state intervistate nell'ambito di un' inchiesta giornalistica che ha portato alla luce diversi casi di discriminazione sessuale nel mondo del calcio femminile . Il 52,1 per cento delle giocatrici ha rivelato di aver subito molestie sessuali e morali. È questo quanto emerge dal lavoro di Camila Alves , cronista di Globo Esporte.

La testimonianza: "Un allenatore mi ha chiesto foto intime"

Diverse calciatrici che giocano nei campionati maggiori in Brasile (A1, A2 e A3) hanno affermato di aver ricevuto trattamenti e richieste non consoni proprio da tesserati dei propri club dal ruolo più o meno apicale: dai presidenti fino ai massaggiatori. Su 113 denunce presentate, solo 17 persone sono state perseguite. Tra le testimonianze raccolte si legge: "Una volta ho avuto un allenatore che chiedeva foto intime in cambio di migliori trattative con i club".