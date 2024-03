Inter-Roma Femminile: pareggia Bonfantini LIVE

La Poule Scudetto del campionato di Serie A femminile entra nel vivo. La Roma dopo la vittoria col Sassuolo affronta l'Inter per la terza giornata. La squadra nerazzurra è ancora imbattuta nella seconda fase del campionato: dopo aver pareggiato per 3-3 all'Arena Civica contro la Juventus, le ragazze di Guarino hanno conquistato una grande vittoria per 3-0 in casa della Fiorentina.

19:58

65' - Doppio cambio per la Roma

Cambio confermato: lascia il campo Di Guglielmo che comunque esce da sola. Dentro al suo posto Sonstevold. Ma la Roma effettua anche un altro cambio. Dentro Pilgrim per Viens.

19:57

64' - Infortunio per Di Guglielmo

Gioco fermo: problemi fisici per Di Guglielmo. In campo lo staff sanitario della Roma ma il numero 3 sembra non farcela. Pronto il cambio.

19:55

63' - Magull sfiora il gol

Grandissima azione dell'Inter, tutto nasce come sempre da Cambiaghi che danza sul pallone, assist al limite per Polli che serve al volo Magull: tiro d'esterno a lato. Inter vicina al vantaggio.

19:53

62' - Doppio cambio dell'Inter

Simonetti entra in campo per Milinkovic: secondo cambio per l'Inter. Il primo era stato quello di Polli per Serturini che non ce l'ha fatta e ha lasciato il campo.

19:52

60' - Gol di Bonfantini: pareggia l'Inter

Pareggio dell'Inter: ha segnato Bonfantini. Ma grande azione di Cambiaghi, suo l'assist per la rete dell'1-1 dei nerazzurri. Facile il tap-in del numero 11.

19:49

56' - Problemi fisici per Serturini

Problemi fisici per Serturini, gioco fermo da qualche minuto. Sembra grave il suo infortunio, pronto il cambio.

19:44

52' - Serturini vicino al gol

Serturini ci prova: ottima parata di Ceasar. Altra bell'azione da parte dell'Inter, stavolta l'ex Roma calcia in porta in area ma il portiere giallorosso è molto bravo.

19:43

50' - Minami rischia l'autogol

Inter pericolosa, dagli sviluppi di corner riscio autogol per Minami che si ritrova palla sui piedi. La sfera termina alta. Ancora angolo per le nerazzurre.

19:37

46' - Inizia il secondo tempo

Si riparte: palla alla Roma, inizia il secondo tempo.

19:33

A breve l'inizio del secondo tempo

Attesa per la ripresa, l'Inter vorrà alzare i ritmi, la Roma conduce e diverse volte con le ripartenze ha sfiorato il raddoppio. Tra poco squadre di nuovo in campo.

19:20

45' - Fine primo tempo

Fine primo tempo senza recupero. Roma avanti sull'Inter grazie al gol dopo sei minuti di Kumagai.

19:16

41' - Palo dell'Inter

Palo dell'Inter! Altro tentativo per l'Inter, ancora Cambiaghi il cui tiro col mancino dopo una ribattuta si stampa sul palo. Nerazzurre ad un passo dal pareggio.

19:14

39' - Inter avanti nel possesso palla

Roma avanti nel risultato, l'Inter nel possesso palla, al momento 53% con una precisione di passaggi pari al 79%. Ma per le nerazzurre manca il gol del pari.

19:10

35' - La gara si è accesa

In archivio da diversi minuti la mezz'ora di gioco, gara che si è accesa negli ultimi minuti con Inter e Roma vicine al gol. Per ora resiste il vantaggio siglato da Kumagai.

19:08

32' - Giacinti sfiora il 2-0

Giacinti ancora vicino al gol. Bellissimo tiro che sfiora il palo alla destra di Cetinja. Chiede anche una deviazione e dunque il corner Giacinti, ma per l'arbitro è rimessa da fondo.

19:06

31' - Attacca l'Inter

Bel cross di Boewn dalla destra, ma non c'è nessuno in area pronto ad approfittarne. La Roma riparte solo per un istante, l'Inter recupera subito palla. Buon momento per le nerazzurre.

19:03

28' - Roma vicina al raddoppio

Pericolosa la Roma con un tiro di Giacinti, pallone deviato, alla fine Cetinja si ritrova il pallone tra le braccia. Giallorosse vicino al raddoppio.

18:59

24' - Cambiaghi spreca tutto

Altra buona occasione per l'Inter, la migliore del primo tempo: Cambiaghi ha la chance per segnare a tu per tu col portiere ma calcia alto al centro dell'area. Tutto era nato da un filtrante di Bonfantini, con una deviazione la palla era arrivata al numero 36 che spreca tutto.

18:57

22' - Metà primo tempo, Roma avanti

Molto ordinata la Roma con Ceasar che gioca spesso la palla dialogando coi centrali. Da dietro le giallorosse provano a uscire palla al piede per arrivare a superare il centrocampo.

18:54

18' - Ritmi blandi

Ritmi blandi dopo il vantaggio della Roma, pochissime emozioni, il pubblico incita le due squadre ma il match non si accende.

18:50

14' - Roma in controllo

L'Inter fatica ad avvicinarsi da qualche minuto dalle parti di Ceasar, la Roma si difende bene, con ordine.

18:45

9' - Bonfantini pericolosa

Risposta immediata dell'Inter con Bonfantini, conclusione di sinistro imprecisa che termina a lato.

18:43

8' - Quarto gol per Kumagai

Quarto gol in campionato per Kumagai, pronta ad approfittare della palla vagante in area dopo la traversa del numero 10. La Roma ha ribadito la sua forza con un avvio super.

18:42

6' - Roma in vantaggio!

6' - Gol della Roma! Kumagai! Dagli sviluppi del secondo corner di fila, cross di Giugliano che si stampa sulla traversa e sulla ribattuta arriva il numero 8 che segna il gol dell'1-0!

18:42

5' - Buon avvio della Roma

Due corner di fila per la Roma, buon avvio di gara per le giallorosse.

18:35

1' - Si parte: palla all'Inter

Si parte. Prima palla per l'Inter che batte il calcio d'inizio.

18:31

Squadre in campo

Squadre in campo, si comincia con qualche minuto di ritardo. Cielo grigio, tante nuvole, ma non piove.

18:22

Calcio d'inizio alle 18.30

Calcio d'inizio alle ore 18.30. Pochi minuti e comincerà la partita.

18:12

La situazione in classifica

La Roma in classifica ha 54 punti, 10 in più della Juve. Obiettivo tricolore, sarebbe il secondo della sua storia.

17:55

Le formazioni ufficiali

INTER (4-3-3): 21 Cetinja; 25 Thøgersen, 17 Fordos, 3 Bowen, 14 Robustellini; 24 Milinkovic, 27 Csiszar, 23 Magull; 11 Bonfantini, 36 Cambiaghi, 15 Serturini. A disposizione: 12 Piazza, 4 Pedersen, 7 Bugeja, 9 Polli, 18 Pandini, 19 Alborghetti, 20 Simonetti, 34 Trevisan, 55 Tomter. Coach: Rita Guarino.

ROMA (4-3-3): 12 Ceasar; 3 Di Guglielmo, 32 Linari, 2 Minami, 13 Bartoli; 20 Greggi, 8 Kumagai, 10 Giugliano; 7 Viens, 9 Giacinti, 11 Haavi. A disposizione: 1 Korpela, 6 Valdezate, 16 Ciccotti, 17 Pilgrim, 21 Tomaselli, 22 Sonstevold, 23 Feiersinger, 51 Troelsgaard, 56 Pellegrino Cimo. Coach: Alessandro Spugna.

17:48

Spugna: "Importante continuare così"

“Era importantissimo, fondamentale, così siamo a più dieci, un bellissimo margine. Era importante, soprattutto, continuare il percorso che stiamo facendo". Queste le parole dell'allenatore della Roma, Spugna, dopo la vittoria col Sassuolo. Ora testa all'Inter.

17:36

Roma, esordio show col Sassuolo

La Roma prima con 54 punti ha riposato alla prima giornata e ha battuto 3-0 il Sassuolo nel secondo turno.