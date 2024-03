Roma-Sassuolo Femminile diretta: segui la partita della Poule Scudetto LIVE

Il Sassuolo di Gianpiero Piovani fa visita alla Roma di Alessandro Spugna in occasione della sfida valida per la Poule Scudetto della Serie A femminile . Calcio d'inizio previsto per le ore 15 al "Tre Fontane", dirigerà l'incontro la Sig.ra Maria Marotta della sezione di Sapri. Segui la partita in diretta , con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

15:08

6' - Roma, ci prova Giacinti

Primo tentativo per la Roma con una conclusione dalla distanza di Giacinti che termina a lato.

15:07

3' - Le due squadre si studiano

Primi minuti con la Roma in possesso del pallone e il Sassuolo ordinato a coprire ogni zona di campo.

15:02

1' - Si comincia: prima palla alla Roma

Si comincia. Parte Roma-Sassuolo. Primo pallone per i padroni di casa. Completo giallorosso per loro. In bianco gli avversari.

15:01

Minuto di silenzio per Joe Barone

Minuto di raccoglimento per ricordare Joe Barone. Grandi applausi per lui dagli spalti e in campo.

14:56

Pochi minuti e si parte

Tutto pronto per l'inizio della partita, a breve squadre in campo. Grande attesa per l'avvio del match.

14:50

Il regolamento della Poule Scudetto

Le dieci squadre si porteranno dietro dalla prima fase i punti in classifica, così come la differenza reti e gli scontri diretti. In caso di arrivo a pari punti tra due o più squadre al termine delle due poule, conteranno i punti ottenuti e la differenza reti nei quattro scontri diretti, due della prima fase e due della seconda. Le prime tre classificate al termine della poule scudetto si garantiranno l'accesso alla UEFA Women's Champions League 2024-2025.

14:35

Le formazioni ufficiali

Roma (4-3-3): Ceasar; Bartoli, Linari, Minami, Sonstevold; Giugliano, Kumagai, Greggi; Viens, Giacinti, Haavi.

Sassuolo (4-3-3): Durand; Orsi, Filangeri, Pleidrup, Philtjens; Pondini, Missipo, Prugna; Kullashi; Clelland, Beccari.

14:25

Roma, Spugna: "Contento di ricominciare"

Queste le parole del tecnico della Roma, Alessandro Spugna, alla vigilia: "Siamo contenti di ricominciare e di iniziare questa poule. Abbiamo la possibilità di aumentare il vantaggio, ma non dobbiamo pensare ai passi falsi delle squadre che inseguono".

14:16

Roma, obiettivo allungo sul secondo posto

La Roma, a quota 51 punti attualmente, può allungare sul secondo posto dopo il pareggio tra Inter e Juventus. Calcio d'inizio fissato alle ore 15.

Stadio Tre Fontane - Roma