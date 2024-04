Stella della nazionale brasiliana ha un tumore, il messaggio della Roma femminile

Il sostegno della Roma femminile

Sul profilo X (ex Twitter) delle giallorosse, fresche vincitrici del campionato italiano, è comparso questo messaggio: "Vi inviamo il nostro affetto e il nostro sostegno da Roma. Siamo tutti con te, Luana!". Scritta accompagnata da un cuore rosso. Il messaggio è stato twittato riprendendo il post dell'Orlando Pride, la squadra di Luana.

Le parole di Luana

La stessa giocatrice dopo la diagnosi aveva rilasciato una dichiarazioni ai microfoni del club: "Come atleta professionista ho affrontato molte sfide, dentro e fuori dal campo. Ho sempre combattuto con coraggio e determinazione, e questa volta non sarà diverso. Apprezzo molto il sostegno della mia famiglia e dei miei amici che mi hanno rafforzato in questo momento. Voglio anche ringraziare la Nazionale brasiliana e l'Orlando Pride per il loro sostegno incondizionato. Chiedo gentilmente che la mia privacy sia rispettata in questo momento".