La Roma Femminile è campione d'Italia: decisivo il ko della Juve con l'Inter

ROMA - È tutto vero: la Roma Femminile è di nuovo campione d'Italia . Le giallorosse conquistano lo scudetto , il secondo della loro storia dopo quello della scorsa stagione , festeggiando il trionfo davanti alla tv: decisivo, per la matematica vittoria del tricolore, il 2-0 dell' Inter nel derby d'Italia contro la Juventus . Il distacco di undici punti dalla Roma di Alessandro Spugna non è ormai più colmabile dalle ragazze di mister Giuseppe Zappella , alle quali non basterà vincere le tre partite che rimangono da qui a fine campionato.

Roma Femminile campione d'Italia... grazie all'Inter

La festa scudetto per Giacinti e compagne era stata rinviata dopo lo 0-0 al Viola Park contro la Fiorentina, complice anche la contemporanea vittoria per 3-2 della Juventus contro il Sassuolo. Una settimana dopo però ci hanno pensato le nerazzurre Elisa Polli e Haley Bugeja, in gol contro le bianconere, a trasformare in realtà il sogno tricolore delle giallorosse.