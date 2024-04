Roma Femminile, solo un pari: la festa scudetto è rinviata

ROMA - Festa rinviata per la Roma Femminile, che oggi avrebbe potuto festeggiare aritmeticamente il suo secondo scudetto. Il pareggio per 0-0 con la Fiorentina e il contemporaneo successo della Juventus, che ha superato 2-1 il Sassuolo, hanno però fatto sfumare il primo match point per le ragazze di Alessandro Spugna, che conservano comunque ben 11 punti di vantaggio sulle rivali e che potrebbero esultare già venerdì e senza giocare, qualora le bianconere non dovessero vincere in casa dell'Inter. Altrimenti sarà necessario attendere il 1° maggio, quando le giallorosse torneranno in campo per affrontare il Sassuolo.