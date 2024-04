Roma Femminile, oggi può arrivare lo scudetto: tutte le combinazioni

ROMA - A novanta minuti dallo scudetto. Forse neanche quelli. La Roma Femminile ha passato la notte a Firenze e sta per confermarsi la regina di un campionato che ha dominato dall’inizio alla fine, vincendo tutte le partite tranne una, comprese le tre contro la Juventus , l’avversaria di sempre, ridimensionata e mai realmente in corsa per strappare lo scettro. Basterà conquistare tre punti oggi nella tana della Fiorentina per avere l’aritmetica certezza di festeggiare il secondo titolo di campionesse d’Italia di fila con cinque giornate d'anticipo.

Scudetto Roma, l'altra opzione

Ma esiste un’altra possibilità, non semplice ma neanche impossibile: Bartoli e compagne scenderanno in campo al Viola Park con il discorso titolo già chiuso e idealmente con i coriandoli in testa se la Juventus non supererà il Sassuolo nella prima partita del sabato pomeriggio. In ogni caso a Bagno a Ripoli si respirerà un’aria frizzante. Il settore ospiti è andato sold out e la Fiorentina, alle luce delle tante richieste arrivate, ha riservato un altro spicchio dello stadio ai tifosi romanisti che si sono organizzati in macchina e in treno per sostenere dal vivo le ragazze. Fiorentina-Roma è in agenda alle ore alle 16.15 con diretta tv su Dazn e Rai Sport.

Il pensiero di Alessandro Spugna

Per la Roma è il primo match ball scudetto. Alessandro Spugna ha raccontato l’avvicinamento alla sfida contro la terza forza del campionato: «Ho detto alle ragazze di godersi ogni momento di questi giorni perché sono indimenticabili, e quindi dobbiamo stare serene e tranquille e andarci a giocare questa prima grande opportunità. E’ chiaro che adesso siamo talmente vicine all’obiettivo che è il momento di stemperare le emozioni e arrivarci nel modo più tranquillo possibile, come fatto nella passata stagione. Ripeto, l’importante e viverlo nei migliori dei modi, giocare come sappiamo e poi il risultato si vedrà. Non nomino mai la parola scudetto? Ma è quello che vogliamo, il prima possibile. Vogliamo chiudere il discorso subito perché ci permetterà di vivere l’ultimo mese in ottica della finale di Coppa Italia». Già, la Roma è in corsa per il double: scudetto più Coppa Italia. La finalissima, per uno strano scherzo del destino, si giocherà in campo neutro (a Cesena) proprio contro la stessa Fiorentina, una squadra che a lungo ha provato a insidiare la Juventus in ottica secondo posto.

La probabile formazione della Roma

Senza Di Guglielmo e Korpela, la Roma dovrebbe essere schierata con una formazione simile a quella che ha messo sotto la Juventus lunedì scorso. Tra i pali c’è Ceasar con una linea difensiva a quattro composta da Bartoli, Minami, Linari e Sonstevold; a centrocampo spazio a Greggi, Kumagai e Giugliano; in attacco si scaldano Haavi e due tra Giacinti, Pilgrim e Viens, la canadese che può giocare sia esterna (al posto di Pilgrim) che al centro (al posto di Giacinti). L’unico grande ballottaggio, dunque, è davanti: la baby svizzera però è in forma smagliante e non è escluso che venga riproposta nell’undici titolare. Da segnalare che è tornato nella lista delle convocate il nome di Glionna a distanza di 45 giorni dalla pesante lesione al soleo della gamba destra. E’ comunque difficile che possa scendere in campo perché ha sostenuto solamente un paio di allenamenti con il resto del gruppo.