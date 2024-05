Finale Coppa Italia femminile: ascolti record e vip in tribuna per Roma-Fiorentina

Numeri da record per la finale di Coppa Italia femminile vinta dalla Roma di Alessandro Spugna allo stadio Manuzzi di Cesena contro la Fiorentina ai calci di rigore. Ascolti super, una finale da 530mila telespettatori , nuovo primato per competizioni nazionali di club.

Tutti i numeri da record della partita

Non solo: su Rai 2 erano collegati quasi in 600mila, ovvero il 6,9% di share, per la lotteria finale dei rigori che ha regalato il trofeo alla Roma. Superato (+90mila) il record per competizioni nazionali di club, che con i 440mila telespettatori medi della Supercoppa Frecciarossa del 7 gennaio scorso a Cremona tra Roma e Juventus (share 3,24%) aveva già battuto i 350mila e il 2,78% medio della Supercoppa del gennaio 2022 tra Juventus e Milan.

Da Sacchi a Zanetti: i vip presenti al Manuzzi

Tantissime persone hanno seguito la partita da casa mentre sugli spalti, al Manuzzi, erano tantissimi i vip presenti: dall'ex Ct della Nazionale Arrigo Sacchi a quello della Nazionale femminile Andrea Soncin, e ancora Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, il noto dj Claudio Cecchetto, il comico Cristiano Militello e il cantante Cricca. Una partita coinvolgente con numeri e ascolti da record. Uno spettacolo in campo e anche fuori, tra l'attesa per la gara e le emozioni vissute fino al grande traguardo giallorosso.