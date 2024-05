Roma-Fiorentina femminile diretta: segui la finale di Coppa Italia LIVE

CESENA - Lo stadio Manuzzi di Cesena è il palcoscenico per la finale di Coppa Italia femminile tra la Roma campione d'Italia, che questa sera va a caccia del double, e la Fiorentina di De La Fuente, che non vince il trofeo dal 2018. Segui in diretta la sfida con la cronaca e tutti gli aggiornamenti.

21:17

Le parole di De La Fuente

Il tecnico della Fiorentina De La Fuente alla vigilia del match: "La motivazione e l'emotività sono importanti, per questo voglio pensare che, nelle partite che contavano, contro la Roma siamo rimaste sempre in partita. Ho detto alle ragazze di dimenticare la gara di campionato per portare la coppa a Firenze, cosa che non succede da tempo. Per me sarà professionalmente un'emozione unica, ma lo sarà per tutta la Fiorentina: abbiamo eliminato Inter e Juventus, non siamo arrivate qui per caso. Siamo qui per esaltare le nostre capacità. La Fiorentina ha dimostrato lungo tutto il percorso di essere forte. Sin dal primo giorno mi sono sentito orgoglioso e felice di allenare questa squadra".

21:03

Le parole di Spugna alla vigilia

Le parole di Spugna in conferenza stampa: "Dobbiamo dimenticare in fretta la partita di campionato con la Fiorentina, in finale sarà tutto diverso, a partire dalle motivazioni. Affrontiamo un avversario che ha fatto un percorso importante in stagione e nella competizione, dobbiamo fare molta attenzione e giocare come sappiamo. Vincere la Coppa Italia significherebbe concludere al meglio la stagione, significherebbe arrivare in tre anni al quarto trofeo, il quarto in cinque anni. Ci sono tante motivazioni. Vogliamo vincere per portare in bacheca un'altra coppa e concludere la stagione nel migliore dei modi".

20:52

Le formazioni ufficiali

ROMA (4-3-3): Ceasar; Bartoli, Linari, Minami, Di Guglielmo; Greggi, Kumagai, Giugliano; Viens, Giacinti, Haavi. Allenatore: Spugna.

FIORENTINA (4-4-2): Baldi; Toniolo, Georgieva, Agard, Faerge; Janogy, Catena, Severini, Johansdottir; Hammarlund, Boquete. Allenatore: De La Fuente.

20:30

Le probabili formazioni di Roma-Fiorentina

ROMA (4-3-3): Ceasar; Bartoli, Linari, Minami, Di Guglielmo; Giugliano, Kumagai, Greggi; Haavi, Giacinti, Viens. Allenatore: Spugna.

FIORENTINA (4-3-1-2): Schroffenegger; Erzen, Agard, Georgieva, Farge; Severini, Johannsdottir, Catena; Boquete; Janogy, Hammarlund. Allenatore: De La Fuente.

Stadio Manuzzi (Cesena)