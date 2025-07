Italia-Spagna: dove vedere in tv e orario della partita dell'Europeo Femminile

ROMA - Dopo il successo ottenuto all'esordio contro il Belgio , l'Italia femminile ha pareggiato a Ginevra contro il Portogallo nella seconda giornata del Gruppo B dell'Europeo di calcio femminile in corso in Svizzera.

Ora nel mirino delle azzurre del ct Andrea Soncin c'è la Spagna, (a quota 6 punti dopo la goleada contro le belghe) e avversaria dell'ultimo match del girone eliminatorio che metterà in palio la qualificazione ai quarti di finale.

Italia-Portogallo 1-1: cronaca, statistiche e tabellino

Italia-Spagna, data e orario della partita dell'Europeo femminile

Italia-Spagna, match valido per la terza giornata del Gruppo B dell'Europeo di calcio femminile in corso in Svizzera, è in programma venerdì 11 luglio (ore 21) a Berna.

Dove vedere Italia-Spagna in tv e in streaming

La sfida dell'Europeo di calcio femminile tra Italia e Spagna sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2. Il match potrà essere seguito anche in streaming su RaiPlay e una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale sarà disponibile anche sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.