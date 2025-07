Europei femminili, l'Italia va ai quarti se...: tutte le combinazioni per le azzurre di Soncin

L'Italia si prepara alla sfida decisiva del proprio percorso fino a questo momento nel corso dell'Europeo femminile in programma in Svizzera. Per l'ultima gara del girone, le azzurre di Soncin sfideranno la Spagna. Le furie rosse si trovano attualmente al primo posto nel girone B con 6 punti totalizzati, con l'Italia che segue a quota 4. Per le azzurre l'obiettivo è quello di conquistare la qualificazione ai quarti di finale, e per farlo dispone di varie combinazioni favorevoli.