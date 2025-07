Finale Europei femminili di calcio, la scelta di Re Felipe fa sognare la Spagna

La Spagna protagonista agli Europei femminili di calcio: è arrivata fino in finale e dovrà vedersela con l'Inghilterra. In vista di questo importante appuntamento Re Felipe ha stravolto l'agenda reale decidendo di inviare a Basilea, dove si disputerà la partita, le figlie Leonor e Sofia. Un grande notizia per tutti i sudditi che considerano le due ragazze dei veri e propri amuleti. Lo scorso anno l'Infanta ha assistito con suo padre alla finale degli Europei maschili e dopo la vittoria della Nazionale di Alvaro Morata i media spagnoli hanno cominciato a considerare la figlia più piccola di Letizia, seconda in successione al trono, un portafortuna della Roja. Dato che ogni volta che la sorella della Principessa Leonor assiste a una partita di calcio, la Spagna finisce per vincere, la famiglia reale ha deciso di includerla di nuovo, questa volta insieme all'erede al trono. Per la gioia di tutti gli spagnoli, che sperano in un nuovo trionfo.