Roma femminile, che rimonta pazzesca: eliminato lo Sporting, le giallorosse volano in Champions

Decisivo l'autogol di Barron e il gol di Bergamaschi. Adesso le calciatrici di mister Rossettini attendono di scoprire le avversarie
Roma femminile, che rimonta pazzesca: eliminato lo Sporting, le giallorosse volano in Champions© AS Roma via Getty Images
1 min

La Roma femminile parteciperà alla prossima Champions League. Il club giallorosso ha ottenuto la qualificazione grazie al successo per 2-0 in Portogallo contro lo Sporting Lisbona, che ribalta il 2-1 subito nella gara di andata. Domani, venerdì 19, la Roma scoprirà le proprie avversarie nel sorteggio in programma alle ore 12:00.

Rimontato lo Sporting: Roma Femminile, attesa per le avversarie in Champions

L'autogol in chiusura di primo tempo di Barron, quindi il raddoppio di Bergamaschi. Grazie a queste due reti la Roma di Luca Rossettini (che in settimana ha conseguito l'abilitazione UEFA Pro) hanno ribaltato lo Sporting Lisbona dopo la sconfitta del Tre Fontane dell'andata e strappato il pass per la League Phase della Champions League. Grande attesa per i sorteggi, nel quale le giallorosse scopriranno le proprie avversarie.

