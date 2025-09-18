Roma femminile, che rimonta pazzesca: eliminato lo Sporting, le giallorosse volano in Champions

La Roma femminile parteciperà alla prossima Champions League . Il club giallorosso ha ottenuto la qualificazione grazie al successo per 2-0 in Portogallo contro lo Sporting Lisbona , che ribalta il 2-1 subito nella gara di andata. Domani, venerdì 19, la Roma scoprirà le proprie avversarie nel sorteggio in programma alle ore 12:00.

Rimontato lo Sporting: Roma Femminile, attesa per le avversarie in Champions

L'autogol in chiusura di primo tempo di Barron, quindi il raddoppio di Bergamaschi. Grazie a queste due reti la Roma di Luca Rossettini (che in settimana ha conseguito l'abilitazione UEFA Pro) hanno ribaltato lo Sporting Lisbona dopo la sconfitta del Tre Fontane dell'andata e strappato il pass per la League Phase della Champions League. Grande attesa per i sorteggi, nel quale le giallorosse scopriranno le proprie avversarie.