Roma-Barcellona, Champions League Femminile: dove si vedrà la prossima partita, orario e data

ROMA - Dopo il debutto stagionale con sconfitta per 6-2 sul campo del Real Madrid, la Roma femminile di mister Rossettini è attesa dalla seconda giornata nella fase a girone unico della Women's Champions League 2025-26 già nella prossima settimana. Le ragazze giallorosse affronteranno un'altro squadrone spagnolo, il Barcellona, mercoledì prossimo, 15 ottobre. Nella prima giornata di Champions la formazione catalana ha annientato il Bayer Monaco con un pesante 7-1.

Roma-Barcellona, data e orario

La partita tra Roma femminile e Barcellona è in programma mercoledì 15 ottobre allo Stadio Tre Fontane di Roma alle ore 21. Le due squadre si sono già affrontate in Champions League, nei quarti di finale, a marzo del 2023 con vittoria del Barcellona sia a Roma (1-0) che al Camp Nou (5-1 davanti a 54mila spettatori).

Roma-Barcellona, dove vederla in tv e in streaming

La partita, così come tutte le 74 gare della competizione europea, sarà visibile in esclusiva su Disney+, sia in televisione (attraverso smart tv) che, tramite l'app, in streaming.