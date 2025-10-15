Dove vedere Roma femminile-Barcellona di Champions League? Dazn o Disney, orario

Torna in campo la Roma femminile. Le giallorosse di mister Rossettini, dopo la pesante sconfitta per 6-2 all'esordio in Women's Champions League contro il Real Madrid, nella seconda giornata nella fase a girone unico sfideranno il Barcellona del pallone d'Oro Bonmatì. Le blaugrana all'esordio hanno battuto per 7-1 il Bayern Monaco.
Roma-Barcellona, data e orario
La partita tra la Roma femminile e il Barcellona è in programma mercoledì 15 ottobre allo Stadio Tre Fontane di Roma. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 21.
Dove vedere Roma-Barcellona in diretta tv
Roma-Barcellona sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Disney+, visibile in diretta su smart tv attraverso abbonamento. L'app di Disney+ è disponibile su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Roma-Barcellona, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su Disney+. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.