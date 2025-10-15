Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

La Roma femminile affonda contro il Barcellona: finisce 4-0 nella Women's Champions League

Al Tre Fontane le giallorosse di Rossettini crollano nuovamente contro una squadra spagnola: secondo ko di fila e 10 gol subiti
Roma Femminile
Roma Femminile
    Barcelona Femenino
    Barcelona Femenino
    • 2'E. Brugts (ass. : Kika Nazareth)
    • 58'Kika Nazareth
    • 71'A. Putellas (Rig.)
    • 90'C. Graham Hansen (ass. : C. Pina)
    0 - 4
    Finita
    Champions Femminile - 15.10.2025
    Stadio Tre Fontane

    Arbitro Tess Olofsson
    TabellinoCalendarioClassifiche
    Roma Femminile
    0 - 4
    Finita
    Barcelona Femenino
    15 min
    Aggiorna

    Sconfitta che fa male per la Roma femminile che perde al Tre Fontane, scintillante e interamente colorato di giallo e rosso grazie ai tantissimi tifosi in tribuna, contro un Barcellona stellare, vicecampione d'Europa. Finisce 4-0 il secondo match della fase campionato della Women's Champions League 2025-26, con la squadra di Romeu che sblocca il match dopo appena 2' di gioco con Brugts e poi chiude i giochi nella ripresa con le reti di Nazareth, Putellas e Graham. Le capitoline rimangono ancora a quota 0 punti, con il calendario che però inizia a sorridere alla squadra allenata da Rossettini: le prossime avversarie saranno il Valerenga (al Tre Fontane il prossimo 11 novembre alle 18.45) e l'Old-Heverlee Leuven (il prossimo 20 novembre alle 21 a Lovanio, Belgio). Rivivi la diretta con tutti gli aggiornamenti pre e post partita, con le interviste e le parole dei protagonisti sul sito de Il Corriere dello Sport-Stadio.

    23:04

    Samantha van Diemen: "La nostra Champions deve ancora iniziare"

    "Abbiamo perso 4-0 ma dobbiamo pensare alle cose postive. Cosa prendiamo dopo due sconfitte contro due squadre così gigantesche? Siamo un gruppo molto giovane e soffriamo tanto la mancanza di esperienza. Oggi abbiamo giocato meglio rispetto al match contro il Real Madrid e cercheremo di fare di più. Fare punti dalla prossima partita e se inizieremo così la nostra Champions? Sì, sarà molto importante fare punti. Abbiamo iniziato contro due avversarie davvero fortissime. Ora dobbiamo fare punti per rimanere nella competizione"

    22:57

    Il Barcellona rifila il poker alla Roma

    Nulla da fare per la squadra di Rossettini che contro le vicecampionesse d'Europa perdono 4-0 davanti al pubblico giallorosso del Tre Fontane. Due sconfitte su due con 10 gol subiti per la Roma, contro due squadre fortissime, non allo stesso livello delle padrone di casa

    22:54

    93' - ammonizione Roma

    Corelli ammonita per un fallo su Paredes

    22:51

    90' - recupero

    Si giocherà fino al 95'

    22:50

    89' - poker blaugrana

    Assist di Pina per Hansen che mette a segno il tap in vincente: è 4-0 del Barcellona

    22:49

    88' - pressing Barcellona

    Prima Ona Batlle e poi Pina: Baldi chiude la saracinesca giallorossa e salva il risultato

    22:43

    83' - doppio cambio giallorosso

    Pandini e Kuhl prendono il posto di Rieke e Veje

    22:40

    80' - cambio blaugrana

    Esce Putellas per lasciare il posto a Schertenleib

    22:37

    77' - miracolo Baldi

    Sempre pressing altissimo delle spagnole: l'angolo di Pina viene ribattuto da Oladipo che involontariamente serve pericolosamente Putellas che punta la porta ma trova le mani di Baldi. Intervento magistrale del portiere giallorosso 

    22:32

    72' - sostituzione blaugrana

    Serrajordi prende il posto di Guijardo

    22:30

    70' - 3-0 su rigore per il Barcellona

    Il Var controlla il fallo di mano di Heatley in area e conferma il rigore. Putellas contro Baldi, ancora a tu per tu: questa volta però non sceglie il cucchiaio ma un tiro forte e preciso, che sigla il 3-0 blaugrana

    22:26

    66' - cambi per Rossettini

    Fuori Haavi e Pilgrim, entrano Dragoni e Bergamaschi

    22:25

    64' - infortunio Baldi

    Nell'ultima uscita su Mapi Leon, il portiere della Roma resta a terra dolorante. Il gioco è fermo momentaneamente

    22:19

    59 '- cambio Roma

    Corelli prende il posto di Viens

    22:19

    59' - triplo cambio Barcellona

    Fuori Nazareth, Vicky López e Aleixandri; dentro Pina, Graham Hansen e Paredes

    22:18

    58' - gol di Nazareth

    Radoppia il Barcellona: Paralluelo se ne va sulla sinistra dell'area e dalla linea di fondo crossa verso il limite dell'area, Heatley fallisce l'intervento sulla sfera e Kika Nazareth può lasciar partire il destro rasoterra che si infila sul primo palo

    22:18

    56' - Pilgrim

    Occasione per le giallorosse: troppo poco generosa, non crossa per Hauven ma sceglie la conclusione personale che finisce sull'esterno della rete

    22:11

    50' - rigore sbagliato da Putellas

    Ha provato il cuchiaio la centrocampista spagnola che però sbaglia tutto e manda alto sopra la traversa di Baldi: impazzisce di gioia il Tre Fontane

    22:09

    49' - rigore per il Barcellona

    Intervento della Witley su Putellas in area di rigore: l'arbitro va a rivederlo al Var e asegna il penalty

    22:09

    Soncin al Tre Fontane

     C’è Anche Andrea Soncin, tecnico della Nazionale femminile, sugli spalti

    22:05

    45' - inizia il secondo tempo

    Si riparte dall'1-0 per il Barcellona

    21:49

    Roma-Barcellona 1-0

    Finisce il primo tempo al Tre Fontane con le spagnole in vantaggio grazie al gol di Brugts al 2'

    21:48

    45' - recupero

    Si giocherà fino al 46' al Tre Fontane, prima dell'intervallo

    21:47

    45' - occasionissima Roma

    Reazione rabbiosa delle giallorosse: Viens anticipa tutta la difesa blaugrana e si immola in una corsa solitaria per oltre 70 metri, ma Coll respinge

    21:46

    42' - ancora Pilgrim

    Lancio inprofondità per Viens, che anticipa Mapi León e serve all'indietro per Pilgrim, che con il destro dalla distanza inquadra la porta senza successo

    21:41

    36' - Pilgrim in ripartenza

    Purtroppo non c'è partita contro la squadra di Romeu: solo qualche contropiede della Roma finora (Pilgrim fa il tunnel a Ona Batle e poi viene fermata fallosamente) con il possesso palla delle padrone di casa al 20%

    21:35

    32' - super parata Baldi

    Paralluelo murata con un'ipnotica parata di Baldi: Barça a un soffio dal raddoppio

    21:32

    30' - Mapi León ci prova

    Sul secondo palo tutta da sola Mapi León carica il sinistro ma viene deviata in angolo dalla difesa giallorossa

    21:37

    25' - assalto spagnolo

    Ancora il Barcellona in avanti, con la Roma schiacciata nella propria metà campo. Lo spiovente in area di Nazareth finsice alto sopra la traversa

    21:25

    23' - guizzo Haavi

    Grande occasione per la Roma con Viens che verticalizza per Haavi: il sinistro sfiora la porta di Coll. Il fischio dell'arbitro però blocca l'azione: fallo di Viens su Patri Guijarro

    21:24

    20' - Baldi attenta

    Nazareth batte il calcio d'angolo per Guijarro che cerca ancora la porta e il 2-0 ma Baldi nega ancora il gol al Barca

    21:20

    13' - Guijarro pericolosa

    C'è tanto tifo al Tre Fontane per incitare la Roma, purtroppo totalmente in balìa del Barcellona: Guijarro deviata dall'intervento di Oladipo

    21:12

    9' - brivido Roma

    Il sinistro morbido di Putellas che finisce nelle mani di Baldi: le giallorosse resistono alla forza delle spagnole 

    21:05

    2' - gol del Barcellona

    Inizio in salita per le giallorosse, che subiscono subito il gol delle avversarie. La Bonmatì serve un cioccolatino dalla destra per Brugts che tira dentro a porta vuota e firma l'1-0. Tutto regolare per l'arbitro

    21:03

    1' - inizia Roma-Barcellona

    Con l'Inno della Roma il Tre Fontane si accende

    20:55

    Tutto pronto al Tre Fontane

    Squadre in campo per il riscaldamento

    20:44

    Hansen vs Haavi

    Scontro tra norvegesi allo Stadio Tre Fontane. L'ala del Barcellona Caroline Graham Hansen e la romanista Emilie Haavi sono compagne di squadra da tempo in nazionale e hanno entrambe collezionato oltre 100 presenze. Ma chi avrà la meglio stasera nella Città Eterna?

    20:37

    Candela, Delvecchio e Nela in tribuna

    Ci sono anche le leggende della Roma a vedere il big match al Tre Fontane, insieme ad Alberto De Rossi

    20:35

    Luca Rossettini, allenatore della Roma

    "Cercheremo di affrontare la partita con le nostre migliori caratteristiche. Credo che [la sconfitta della prima giornata contro il Real Madrid] ci abbia insegnato qualcosa, sia in termini di atteggiamento che di correzione di quelle situazioni che le squadre di alto livello inevitabilmente creano, costringendoci a commettere errori. Cercheremo di farci trovare pronte e di giocare la partita giusta, soprattutto tatticamente"

    20:30

    Roma, gli infortunati

    Giugliano e Di Guglielmo non saranno disponibili in questo match per infortunio

    20:25

    L'arbitro del match

    Arbitro: Tess Olofsson (SWE)
    Assistenti: Almira Spahić (SWE) - Alisa Levalampi (FIN)
    Quarto Ufficiale: Hanna Laajanen (FIN)
    VAR: Katrin Rafalski (GER)
    AVAR: Patrick Hanslbauer (GER)

    20:19

    Haavi prima del match

    "Ascoltare l'inno della Champions League e giocare in notturna è qualcosa di davvero speciale per me. Gioco in Champions League da molti anni e ho vissuto esperienze meravigliose. Affrontare le migliori squadre del mondo è una grande motivazione. Con un po' più di esperienza, dovremmo riuscire a dare il massimo. Non vedo l'ora di giocare queste partite"

    20:10

    Barcelona, chi scenderà in campo

    BARCELLONA (4-3-3): Coll; Ona Battle, Laia Aleixandri, Mapi Leon, Brugts; Aitana Bonmatì, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Vicky Lopez, Kika Nazareth, Salma Paralluelo.
    A disposizione: G. Font, T. Font, Paredes, Schertenleib, Torrejon, Pina, Hansen, Serrajordi, Camaro, Cano
    Allenatore: Romeu

    20:05

    Roma, la formazione ufficiale di Rossettini

    ROMA (4-4-2): Baldi; Oladipo, Heatley, Van Diemen, Veje; Thogersen, Greggi, Rieke, Haavi; Viens, Pilgrim
    A disposizione: Lukášová, Soggiu, Mazzocchi, Valdezate, Kühl, Dragoni, Corelli, Pante, Pandini, Bergamaschi, Ventriglia, Mar. Cherubini
    Allenatore: Rossettini

    20:00

    Dove vedere Roma-Barcellona in diretta tv

    Roma-Barcellona sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Disney+, visibile in diretta su smart tv attraverso abbonamento. L'app di Disney+ è disponibile su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

    Stadio Tre Fontane, Eur (Roma)

    © RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Femminile

    Da non perdere

    Roma-Barcellona femminile