- 2'E. Brugts (ass. : Kika Nazareth)
- 58'Kika Nazareth
- 71'A. Putellas (Rig.)
- 90'C. Graham Hansen (ass. : C. Pina)
Sconfitta che fa male per la Roma femminile che perde al Tre Fontane, scintillante e interamente colorato di giallo e rosso grazie ai tantissimi tifosi in tribuna, contro un Barcellona stellare, vicecampione d'Europa. Finisce 4-0 il secondo match della fase campionato della Women's Champions League 2025-26, con la squadra di Romeu che sblocca il match dopo appena 2' di gioco con Brugts e poi chiude i giochi nella ripresa con le reti di Nazareth, Putellas e Graham. Le capitoline rimangono ancora a quota 0 punti, con il calendario che però inizia a sorridere alla squadra allenata da Rossettini: le prossime avversarie saranno il Valerenga (al Tre Fontane il prossimo 11 novembre alle 18.45) e l'Old-Heverlee Leuven (il prossimo 20 novembre alle 21 a Lovanio, Belgio). Rivivi la diretta con tutti gli aggiornamenti pre e post partita, con le interviste e le parole dei protagonisti sul sito de Il Corriere dello Sport-Stadio.
23:04
Samantha van Diemen: "La nostra Champions deve ancora iniziare"
"Abbiamo perso 4-0 ma dobbiamo pensare alle cose postive. Cosa prendiamo dopo due sconfitte contro due squadre così gigantesche? Siamo un gruppo molto giovane e soffriamo tanto la mancanza di esperienza. Oggi abbiamo giocato meglio rispetto al match contro il Real Madrid e cercheremo di fare di più. Fare punti dalla prossima partita e se inizieremo così la nostra Champions? Sì, sarà molto importante fare punti. Abbiamo iniziato contro due avversarie davvero fortissime. Ora dobbiamo fare punti per rimanere nella competizione"
22:57
Il Barcellona rifila il poker alla Roma
Nulla da fare per la squadra di Rossettini che contro le vicecampionesse d'Europa perdono 4-0 davanti al pubblico giallorosso del Tre Fontane. Due sconfitte su due con 10 gol subiti per la Roma, contro due squadre fortissime, non allo stesso livello delle padrone di casa
22:54
93' - ammonizione Roma
Corelli ammonita per un fallo su Paredes
22:51
90' - recupero
Si giocherà fino al 95'
22:50
89' - poker blaugrana
Assist di Pina per Hansen che mette a segno il tap in vincente: è 4-0 del Barcellona
22:49
88' - pressing Barcellona
Prima Ona Batlle e poi Pina: Baldi chiude la saracinesca giallorossa e salva il risultato
22:43
83' - doppio cambio giallorosso
Pandini e Kuhl prendono il posto di Rieke e Veje
22:40
80' - cambio blaugrana
Esce Putellas per lasciare il posto a Schertenleib
22:37
77' - miracolo Baldi
Sempre pressing altissimo delle spagnole: l'angolo di Pina viene ribattuto da Oladipo che involontariamente serve pericolosamente Putellas che punta la porta ma trova le mani di Baldi. Intervento magistrale del portiere giallorosso
22:32
72' - sostituzione blaugrana
Serrajordi prende il posto di Guijardo
22:30
70' - 3-0 su rigore per il Barcellona
Il Var controlla il fallo di mano di Heatley in area e conferma il rigore. Putellas contro Baldi, ancora a tu per tu: questa volta però non sceglie il cucchiaio ma un tiro forte e preciso, che sigla il 3-0 blaugrana
22:26
66' - cambi per Rossettini
Fuori Haavi e Pilgrim, entrano Dragoni e Bergamaschi
22:25
64' - infortunio Baldi
Nell'ultima uscita su Mapi Leon, il portiere della Roma resta a terra dolorante. Il gioco è fermo momentaneamente
22:19
59 '- cambio Roma
Corelli prende il posto di Viens
22:19
59' - triplo cambio Barcellona
Fuori Nazareth, Vicky López e Aleixandri; dentro Pina, Graham Hansen e Paredes
22:18
58' - gol di Nazareth
Radoppia il Barcellona: Paralluelo se ne va sulla sinistra dell'area e dalla linea di fondo crossa verso il limite dell'area, Heatley fallisce l'intervento sulla sfera e Kika Nazareth può lasciar partire il destro rasoterra che si infila sul primo palo
22:18
56' - Pilgrim
Occasione per le giallorosse: troppo poco generosa, non crossa per Hauven ma sceglie la conclusione personale che finisce sull'esterno della rete
22:11
50' - rigore sbagliato da Putellas
Ha provato il cuchiaio la centrocampista spagnola che però sbaglia tutto e manda alto sopra la traversa di Baldi: impazzisce di gioia il Tre Fontane
22:09
49' - rigore per il Barcellona
Intervento della Witley su Putellas in area di rigore: l'arbitro va a rivederlo al Var e asegna il penalty
22:09
Soncin al Tre Fontane
C’è Anche Andrea Soncin, tecnico della Nazionale femminile, sugli spalti
22:05
45' - inizia il secondo tempo
Si riparte dall'1-0 per il Barcellona
21:49
Roma-Barcellona 1-0
Finisce il primo tempo al Tre Fontane con le spagnole in vantaggio grazie al gol di Brugts al 2'
21:48
45' - recupero
Si giocherà fino al 46' al Tre Fontane, prima dell'intervallo
21:47
45' - occasionissima Roma
Reazione rabbiosa delle giallorosse: Viens anticipa tutta la difesa blaugrana e si immola in una corsa solitaria per oltre 70 metri, ma Coll respinge
21:46
42' - ancora Pilgrim
Lancio inprofondità per Viens, che anticipa Mapi León e serve all'indietro per Pilgrim, che con il destro dalla distanza inquadra la porta senza successo
21:41
36' - Pilgrim in ripartenza
Purtroppo non c'è partita contro la squadra di Romeu: solo qualche contropiede della Roma finora (Pilgrim fa il tunnel a Ona Batle e poi viene fermata fallosamente) con il possesso palla delle padrone di casa al 20%
21:35
32' - super parata Baldi
Paralluelo murata con un'ipnotica parata di Baldi: Barça a un soffio dal raddoppio
21:32
30' - Mapi León ci prova
Sul secondo palo tutta da sola Mapi León carica il sinistro ma viene deviata in angolo dalla difesa giallorossa
21:37
25' - assalto spagnolo
Ancora il Barcellona in avanti, con la Roma schiacciata nella propria metà campo. Lo spiovente in area di Nazareth finsice alto sopra la traversa
21:25
23' - guizzo Haavi
Grande occasione per la Roma con Viens che verticalizza per Haavi: il sinistro sfiora la porta di Coll. Il fischio dell'arbitro però blocca l'azione: fallo di Viens su Patri Guijarro
21:24
20' - Baldi attenta
Nazareth batte il calcio d'angolo per Guijarro che cerca ancora la porta e il 2-0 ma Baldi nega ancora il gol al Barca
21:20
13' - Guijarro pericolosa
C'è tanto tifo al Tre Fontane per incitare la Roma, purtroppo totalmente in balìa del Barcellona: Guijarro deviata dall'intervento di Oladipo
21:12
9' - brivido Roma
Il sinistro morbido di Putellas che finisce nelle mani di Baldi: le giallorosse resistono alla forza delle spagnole
21:05
2' - gol del Barcellona
Inizio in salita per le giallorosse, che subiscono subito il gol delle avversarie. La Bonmatì serve un cioccolatino dalla destra per Brugts che tira dentro a porta vuota e firma l'1-0. Tutto regolare per l'arbitro
21:03
1' - inizia Roma-Barcellona
Con l'Inno della Roma il Tre Fontane si accende
20:55
Tutto pronto al Tre Fontane
Squadre in campo per il riscaldamento
20:44
Hansen vs Haavi
Scontro tra norvegesi allo Stadio Tre Fontane. L'ala del Barcellona Caroline Graham Hansen e la romanista Emilie Haavi sono compagne di squadra da tempo in nazionale e hanno entrambe collezionato oltre 100 presenze. Ma chi avrà la meglio stasera nella Città Eterna?
20:37
Candela, Delvecchio e Nela in tribuna
Ci sono anche le leggende della Roma a vedere il big match al Tre Fontane, insieme ad Alberto De Rossi
20:35
Luca Rossettini, allenatore della Roma
"Cercheremo di affrontare la partita con le nostre migliori caratteristiche. Credo che [la sconfitta della prima giornata contro il Real Madrid] ci abbia insegnato qualcosa, sia in termini di atteggiamento che di correzione di quelle situazioni che le squadre di alto livello inevitabilmente creano, costringendoci a commettere errori. Cercheremo di farci trovare pronte e di giocare la partita giusta, soprattutto tatticamente"
20:30
Roma, gli infortunati
Giugliano e Di Guglielmo non saranno disponibili in questo match per infortunio
20:25
L'arbitro del match
Arbitro: Tess Olofsson (SWE)
Assistenti: Almira Spahić (SWE) - Alisa Levalampi (FIN)
Quarto Ufficiale: Hanna Laajanen (FIN)
VAR: Katrin Rafalski (GER)
AVAR: Patrick Hanslbauer (GER)
20:19
Haavi prima del match
"Ascoltare l'inno della Champions League e giocare in notturna è qualcosa di davvero speciale per me. Gioco in Champions League da molti anni e ho vissuto esperienze meravigliose. Affrontare le migliori squadre del mondo è una grande motivazione. Con un po' più di esperienza, dovremmo riuscire a dare il massimo. Non vedo l'ora di giocare queste partite"
20:10
Barcelona, chi scenderà in campo
BARCELLONA (4-3-3): Coll; Ona Battle, Laia Aleixandri, Mapi Leon, Brugts; Aitana Bonmatì, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Vicky Lopez, Kika Nazareth, Salma Paralluelo.
A disposizione: G. Font, T. Font, Paredes, Schertenleib, Torrejon, Pina, Hansen, Serrajordi, Camaro, Cano
Allenatore: Romeu
20:05
Roma, la formazione ufficiale di Rossettini
ROMA (4-4-2): Baldi; Oladipo, Heatley, Van Diemen, Veje; Thogersen, Greggi, Rieke, Haavi; Viens, Pilgrim
A disposizione: Lukášová, Soggiu, Mazzocchi, Valdezate, Kühl, Dragoni, Corelli, Pante, Pandini, Bergamaschi, Ventriglia, Mar. Cherubini
Allenatore: Rossettini
20:00
Dove vedere Roma-Barcellona in diretta tv
Roma-Barcellona sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Disney+, visibile in diretta su smart tv attraverso abbonamento. L'app di Disney+ è disponibile su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.