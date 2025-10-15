Sconfitta che fa male per la Roma femminile che perde al Tre Fontane, scintillante e interamente colorato di giallo e rosso grazie ai tantissimi tifosi in tribuna, contro un Barcellona stellare, vicecampione d'Europa. Finisce 4-0 il secondo match della fase campionato della Women's Champions League 2025-26, con la squadra di Romeu che sblocca il match dopo appena 2' di gioco con Brugts e poi chiude i giochi nella ripresa con le reti di Nazareth, Putellas e Graham. Le capitoline rimangono ancora a quota 0 punti, con il calendario che però inizia a sorridere alla squadra allenata da Rossettini: le prossime avversarie saranno il Valerenga (al Tre Fontane il prossimo 11 novembre alle 18.45) e l'Old-Heverlee Leuven (il prossimo 20 novembre alle 21 a Lovanio, Belgio). Rivivi la diretta con tutti gli aggiornamenti pre e post partita, con le interviste e le parole dei protagonisti sul sito de Il Corriere dello Sport-Stadio.

Ha provato il cuchiaio la centrocampista spagnola che però sbaglia tutto e manda alto sopra la traversa di Baldi: impazzisce di gioia il Tre Fontane

Radoppia il Barcellona: Paralluelo se ne va sulla sinistra dell'area e dalla linea di fondo crossa verso il limite dell'area, Heatley fallisce l'intervento sulla sfera e Kika Nazareth può lasciar partire il destro rasoterra che si infila sul primo palo

Fuori Nazareth, Vicky López e Aleixandri; dentro Pina, Graham Hansen e Paredes

Fuori Haavi e Pilgrim, entrano Dragoni e Bergamaschi

Il Var controlla il fallo di mano di Heatley in area e conferma il rigore. Putellas contro Baldi, ancora a tu per tu: questa volta però non sceglie il cucchiaio ma un tiro forte e preciso, che sigla il 3-0 blaugrana

Pandini e Kuhl prendono il posto di Rieke e Veje

Prima Ona Batlle e poi Pina: Baldi chiude la saracinesca giallorossa e salva il risultato

"Abbiamo perso 4-0 ma dobbiamo pensare alle cose postive. Cosa prendiamo dopo due sconfitte contro due squadre così gigantesche? Siamo un gruppo molto giovane e soffriamo tanto la mancanza di esperienza. Oggi abbiamo giocato meglio rispetto al match contro il Real Madrid e cercheremo di fare di più. Fare punti dalla prossima partita e se inizieremo così la nostra Champions? Sì, sarà molto importante fare punti. Abbiamo iniziato contro due avversarie davvero fortissime. Ora dobbiamo fare punti per rimanere nella competizione"

20:55

Tutto pronto al Tre Fontane

Squadre in campo per il riscaldamento

20:44

Hansen vs Haavi

Scontro tra norvegesi allo Stadio Tre Fontane. L'ala del Barcellona Caroline Graham Hansen e la romanista Emilie Haavi sono compagne di squadra da tempo in nazionale e hanno entrambe collezionato oltre 100 presenze. Ma chi avrà la meglio stasera nella Città Eterna?

20:37

Candela, Delvecchio e Nela in tribuna

Ci sono anche le leggende della Roma a vedere il big match al Tre Fontane, insieme ad Alberto De Rossi

20:35

Luca Rossettini, allenatore della Roma

"Cercheremo di affrontare la partita con le nostre migliori caratteristiche. Credo che [la sconfitta della prima giornata contro il Real Madrid] ci abbia insegnato qualcosa, sia in termini di atteggiamento che di correzione di quelle situazioni che le squadre di alto livello inevitabilmente creano, costringendoci a commettere errori. Cercheremo di farci trovare pronte e di giocare la partita giusta, soprattutto tatticamente"

20:30

Roma, gli infortunati

Giugliano e Di Guglielmo non saranno disponibili in questo match per infortunio

20:25

L'arbitro del match

Arbitro: Tess Olofsson (SWE)

Assistenti: Almira Spahić (SWE) - Alisa Levalampi (FIN)

Quarto Ufficiale: Hanna Laajanen (FIN)

VAR: Katrin Rafalski (GER)

AVAR: Patrick Hanslbauer (GER)

20:19

Haavi prima del match

"Ascoltare l'inno della Champions League e giocare in notturna è qualcosa di davvero speciale per me. Gioco in Champions League da molti anni e ho vissuto esperienze meravigliose. Affrontare le migliori squadre del mondo è una grande motivazione. Con un po' più di esperienza, dovremmo riuscire a dare il massimo. Non vedo l'ora di giocare queste partite"

20:10

Barcelona, chi scenderà in campo

BARCELLONA (4-3-3): Coll; Ona Battle, Laia Aleixandri, Mapi Leon, Brugts; Aitana Bonmatì, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Vicky Lopez, Kika Nazareth, Salma Paralluelo.

A disposizione: G. Font, T. Font, Paredes, Schertenleib, Torrejon, Pina, Hansen, Serrajordi, Camaro, Cano

Allenatore: Romeu

20:05

Roma, la formazione ufficiale di Rossettini

ROMA (4-4-2): Baldi; Oladipo, Heatley, Van Diemen, Veje; Thogersen, Greggi, Rieke, Haavi; Viens, Pilgrim

A disposizione: Lukášová, Soggiu, Mazzocchi, Valdezate, Kühl, Dragoni, Corelli, Pante, Pandini, Bergamaschi, Ventriglia, Mar. Cherubini

Allenatore: Rossettini

20:00

Dove vedere Roma-Barcellona in diretta tv

