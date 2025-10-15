Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Roma-Barcellona femminile diretta: segui il match di Uefa Women's Champions League LIVE

Al Tre Fontane le giallorosse di Rossettini affrontano le spagnole di Romeu: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
Roma Femminile
Roma Femminile
Barcelona Femenino
Barcelona Femenino
21:00
Champions Femminile - 15.10.2025
Stadio Tre Fontane

TabellinoCalendarioClassifiche
Roma Femminile
21:00
Barcelona Femenino
4 min
Aggiorna

La Roma femminile riparte dai suoi tifosi, in uno stadio Tre Fontane scintillante e interamente colorato di giallo e rosso. Dopo il pesante ko contro il Real Madrid, le ragazze di Rossettini tornano ad affrontare un'altra avversaria spagnola: il Barcellona di Romeu e della vincitrice del Pallone d'Oro Aitana Bonmatí. Fischio d'inizio alle 21 per il secondo match della fase campionato della Women's Champions League 2025-26. Segui tutti gli aggiornamenti pre e post partita, con le interviste e le parole dei protagonisti sul sito de Il Corriere dello Sport-Stadio.

20:30

Roma, gli infortunati

Giugliano e Di Guglielmo non saranno disponibili in questo match per infortunio

20:25

L'arbitro del match

Arbitro: Tess Olofsson (SWE)
Assistenti: Almira Spahić (SWE) - Alisa Levalampi (FIN)
Quarto Ufficiale: Hanna Laajanen (FIN)
VAR: Katrin Rafalski (GER)
AVAR: Patrick Hanslbauer (GER)

20:19

Haavi prima del match

"Ascoltare l'inno della Champions League e giocare in notturna è qualcosa di davvero speciale per me. Gioco in Champions League da molti anni e ho vissuto esperienze meravigliose. Affrontare le migliori squadre del mondo è una grande motivazione. Con un po' più di esperienza, dovremmo riuscire a dare il massimo. Non vedo l'ora di giocare queste partite"

20:10

Barcelona, chi scenderà in campo

BARCELLONA (4-3-3): Coll; Ona Battle, Laia Aleixandri, Mapi Leon, Brugts; Aitana Bonmatì, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Vicky Lopez, Kika Nazareth, Salma Paralluelo.
A disposizione: G. Font, T. Font, Paredes, Schertenleib, Torrejon, Pina, Hansen, Serrajordi, Camaro, Cano
Allenatore: Romeu

20:05

Roma, la formazione ufficiale di Rossettini

ROMA (4-4-2): Baldi; Oladipo, Heatley, Van Diemen, Veje; Thogersen, Greggi, Rieke, Haavi; Viens, Pilgrim
A disposizione: Lukášová, Soggiu, Mazzocchi, Valdezate, Kühl, Dragoni, Corelli, Pante, Pandini, Bergamaschi, Ventriglia, Mar. Cherubini
Allenatore: Rossettini

20:00

Dove vedere Roma-Barcellona in diretta tv

Roma-Barcellona sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Disney+, visibile in diretta su smart tv attraverso abbonamento. L'app di Disney+ è disponibile su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Stadio Tre Fontane, Eur (Roma)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Femminile

Da non perdere

Roma-Barcellona femminile