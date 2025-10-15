Roma-Barcellona femminile diretta: segui il match di Uefa Women's Champions League LIVE

La Roma femminile riparte dai suoi tifosi, in uno stadio Tre Fontane scintillante e interamente colorato di giallo e rosso. Dopo il pesante ko contro il Real Madrid , le ragazze di Rossettini tornano ad affrontare un'altra avversaria spagnola: il Barcellona di Romeu e della vincitrice del Pallone d'Oro Aitana Bonmatí . Fischio d'inizio alle 21 per il secondo match della fase campionato della Women's Champions League 2025-26. Segui tutti gli aggiornamenti pre e post partita, con le interviste e le parole dei protagonisti sul sito de Il Corriere dello Sport-Stadio.

20:30

Roma, gli infortunati

Giugliano e Di Guglielmo non saranno disponibili in questo match per infortunio

20:25

L'arbitro del match

Arbitro: Tess Olofsson (SWE)

Assistenti: Almira Spahić (SWE) - Alisa Levalampi (FIN)

Quarto Ufficiale: Hanna Laajanen (FIN)

VAR: Katrin Rafalski (GER)

AVAR: Patrick Hanslbauer (GER)

20:19

Haavi prima del match

"Ascoltare l'inno della Champions League e giocare in notturna è qualcosa di davvero speciale per me. Gioco in Champions League da molti anni e ho vissuto esperienze meravigliose. Affrontare le migliori squadre del mondo è una grande motivazione. Con un po' più di esperienza, dovremmo riuscire a dare il massimo. Non vedo l'ora di giocare queste partite"

20:10

Barcelona, chi scenderà in campo

BARCELLONA (4-3-3): Coll; Ona Battle, Laia Aleixandri, Mapi Leon, Brugts; Aitana Bonmatì, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Vicky Lopez, Kika Nazareth, Salma Paralluelo.

A disposizione: G. Font, T. Font, Paredes, Schertenleib, Torrejon, Pina, Hansen, Serrajordi, Camaro, Cano

Allenatore: Romeu

20:05

Roma, la formazione ufficiale di Rossettini

ROMA (4-4-2): Baldi; Oladipo, Heatley, Van Diemen, Veje; Thogersen, Greggi, Rieke, Haavi; Viens, Pilgrim

A disposizione: Lukášová, Soggiu, Mazzocchi, Valdezate, Kühl, Dragoni, Corelli, Pante, Pandini, Bergamaschi, Ventriglia, Mar. Cherubini

Allenatore: Rossettini

20:00

Dove vedere Roma-Barcellona in diretta tv

Roma-Barcellona sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Disney+, visibile in diretta su smart tv attraverso abbonamento. L'app di Disney+ è disponibile su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Stadio Tre Fontane, Eur (Roma)