giovedì 16 ottobre 2025
Dove vedere Bayern-Juve femminile di Champions League? Dazn o Disney, orario

Secondo impegno europeo per le ragazze di Massimiliano Canzi, che volano a Monaco per sfidare la formazione bavarese
Champions League femminileBayern Monaco femminileJuve femminile

La Juventus Women di Massimiliano Canzi si rituffa in Champions League per affrontare il Bayern Monaco tra le mura del "FC Bayern Campus", in occasione della seconda giornata della fase campionato. Bianconere reduci da una sconfitta di misura in Serie A contro il Como, ma forti del successo all'esordio in campo internazionale contro il Benfica, lo scorso 7 ottobre. Male le bavaresi alla prima in Champions, come testimonia il roboante 7-1 incassato a Barcellona.

Bayern-Juve femminile, l'orario

Bayern-Juve femminile è in programma oggi, giovedì 16 ottobre, alle ore 21 al "FC Bayern Campus" di Monaco di Baviera.

Dove vedere Bayern-Juve femminile in diretta tv

Bayern-Juve femminile sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Disney+, la cui applicazione è attiva su ogni moderna smart tv e nell'apposita sezione della Home di SkyQ.

Bayern-Juve femminile, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su Disney+. È possibile scaricare l'omonima app su Play Store e App Store, per poi sottoscrivere un abbonamento ed effettuare il login. Una volta approdati sulla piattaforma, sarà sufficiente selezionare l'evento di riferimento e godersi i 90 minuti di Monaco. Potrete seguire la partita di Champions League femminile in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

 

 

