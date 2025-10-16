Dove vedere Bayern-Juve femminile di Champions League? Dazn o Disney, orario

Bayern-Juve femminile, l'orario

Bayern-Juve femminile è in programma oggi, giovedì 16 ottobre, alle ore 21 al "FC Bayern Campus" di Monaco di Baviera.

Dove vedere Bayern-Juve femminile in diretta tv

Bayern-Juve femminile sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Disney+, la cui applicazione è attiva su ogni moderna smart tv e nell'apposita sezione della Home di SkyQ.

Bayern-Juve femminile, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su Disney+. È possibile scaricare l'omonima app su Play Store e App Store, per poi sottoscrivere un abbonamento ed effettuare il login. Una volta approdati sulla piattaforma, sarà sufficiente selezionare l'evento di riferimento e godersi i 90 minuti di Monaco. Potrete seguire la partita di Champions League femminile in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.