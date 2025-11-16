Dove vedere Roma-Lazio femminile in tv? Rai o Dazn, orario del derby di Serie A Women
Roma e Lazio si affrontano nella sesta giornata di Serie A Women. Le giallorosse, reduci dal ko in Champions, sono prime con 12 punti insieme al Como (una partita in più dopo aver battuto il Milan) e vogliono andare in fuga, mentre le biancocelesti cercano l'aggancio in vetta, avendo in classifica 9 punti.
Roma-Lazio, l'orario
Roma-Lazio andrà in scena oggi, domenica 16 novembre, alle ore 15.30 al Tre Fontane di Roma, in zona Eur. Sono attesi più di 2000 spettatori.
Dove vedere Roma-Lazio in diretta tv
Roma-Lazio sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su RaiSport.
Roma-Lazio, dove vederla in streaming
Roma-Lazio, il servizio streaming sarà attivo sia su su RaiPlay che su Dazn, la piattaforma che trasmette tutte le partite live della Serie A Women.
Le probabili formazioni di Rossettini e Grassadonia
Roma (3-4-2-1): Lukasova; Di Guglielmo, Valdezate, Veje; Bergamaschi, Giugliano, Rieke, Pilgrim; Greggi, Dragoni; Viens. All.: Rossettini
Lazio (3-4-1-2): Durante; Cafferata, D’Auria, Baltrip-Reyes; Monnecchi, Castiello, Goldoni, Oliviero; Visentin; Karczewska, Piemonte. All.: Grassadonia.
Arbitro: Striamo di Salerno
