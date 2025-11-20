Rossettini chiude il caso Dragoni dopo lo sfogo del padre: "Giocherà dal primo minuto in Champions"

Il caso Dragoni è chiuso. Rossettini l’ha detto chiaramente, alla vigilia di Oh Leuven-Roma (in agenda stasera alle ore 21, diretta Disney+), partita valida per la quarta giornata di Women’s Champions League, archiviando lo sfogo sopra le righe del padre di Giulia, che lamentava lo scarso impiego della figlia dopo il derby vinto contro la Lazio di misura: "Quello che succede fuori non intacca me, lo staff e la squadra. Con Giulia il rapporto è bello: lei è una professionista esemplare. Nel nostro programma, concordato con il mio staff prima del derby, c'era che fosse titolare in Belgio e così sarà".