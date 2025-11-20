Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 20 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Rossettini chiude il caso Dragoni dopo lo sfogo del padre: "Giocherà dal primo minuto in Champions"

L'allenatore della Roma femminile: "Nel nostro programma, concordato con il mio staff prima del derby, c'era che fosse titolare in Belgio e così sarà"
Roma Femminile

Il caso Dragoni è chiuso. Rossettini l’ha detto chiaramente, alla vigilia di Oh Leuven-Roma (in agenda stasera alle ore 21, diretta Disney+), partita valida per la quarta giornata di Women’s Champions League, archiviando lo sfogo sopra le righe del padre di Giulia, che lamentava lo scarso impiego della figlia dopo il derby vinto contro la Lazio di misura: "Quello che succede fuori non intacca me, lo staff e la squadra. Con Giulia il rapporto è bello: lei è una professionista esemplare. Nel nostro programma, concordato con il mio staff prima del derby, c'era che fosse titolare in Belgio e così sarà".  

Dragoni titolare in Women’s Champions League  

Dragoni, arrivata in prestito dal Barcellona due estati fa, proverà a lasciare il segno in una sfida che per le giallorosse è da dentro o fuori. Non c’è alternativa alla vittoria se si vuole ancora inseguire un posto nei playoff, perché finora sono stati raccolti zero punti nella fase campionato di Champions. "Il cammino non è segnato. Vogliamo fare risultato in Belgio", ha aggiunto l’allenatore. Anche Greggi ci crede: "La vittoria nel derby ci ha caricato".  

 

 

 

 

Tutte le news di Calcio Femminile

