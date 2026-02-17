"Blocca l'HPV con la vaccinazione": la campagna di Serie A Women con MSD Italia

Gravina: "Ambiziosa campagna di sensibilizzazione per incoraggiare la vaccinazione"

Nel corso della conferenza stampa della presentazione ha parlato il presidente della FIGC Gabriele Gravina: “Lo sport è sinonimo di benessere e la FIGC è impegnata nella diffusione delle buone pratiche di prevenzione. Grazie alla collaborazione con MSD Italia vogliamo promuovere un’ambiziosa campagna di sensibilizzazione che ha l’obiettivo di incoraggiare la vaccinazione e quindi la prevenzione contro l’HPV, un virus può essere causa tumori potenzialmente letali sia tra le donne che tra gli uomini. Attraverso la sua sensibilità e il suo grande potenziale in termini di comunicazione, il calcio si offre strumento per trasmettere messaggi socialmente utili”. Federica Cappelletti, presidente della Serie A Women, ha proseguito: "Sono orgogliosa che la Serie A Women abbia scelto di sostenere un tema di Sanità Pubblica così importante. Sappiamo che i tumori correlati all’HPV rappresentano una sfida importante sia per la salute delle donne sia degli uomini e siamo pronte a fare la nostra parte per diffondere il più possibile questi messaggi di prevenzione. Il nostro obiettivo è proteggere tutte le persone. È fondamentale rafforzare la nostra difesa aderendo alla vaccinazione e ai programmi di screening offerti dal Servizio Sanitario Nazionale, proprio come le portiere che ogni settimana proteggono la propria porta bloccando i palloni. Solo unendo le forze e agendo come una vera squadra possiamo fare davvero la differenza”.

La prevenzione del Papilloma tra le principali sfide della Sanità Pubblica

“Far parte di un progetto insieme a chi rappresenta una delle più grandi passioni degli italiani è per noi un motivo di grande orgoglio” ha dichiarato Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata di MSD Italia. “Aver creato insieme alla Serie A Women una campagna vaccinale di questa portata è una tappa importante nel nostro impegno verso la prevenzione del Papillomavirus, che consideriamo un investimento sul futuro delle persone e del Paese. Vogliamo continuare a essere alleati del Servizio Sanitario Nazionale e di tutti i soggetti coinvolti, con l’obiettivo di fermare i tumori HPV-correlati, anche attraverso iniziative di informazione e sensibilizzazione”. Enrico Di Rosa, Presidente Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Santià Pubblica (SItI) ha commentato: “La prevenzione del Papillomavirus è tra le principali sfide della Sanità Pubblica. È un obiettivo che possiamo e dobbiamo raggiungere mettendo in atto correttamente le strategie di prevenzione a nostra disposizione: la vaccinazione rivolta a uomini e donne e i programmi di screening dedicati alla popolazione femminile". Elsa Viora, Presidente Società Italiana Ginecologia e Ostetricia (SIGO), ha aggiunto: “Grazie alla prevenzione dell’HPV possiamo raggiungere un traguardo importante e rendere sempre più raro il tumore della cervice. La possibilità di evitare l’insorgenza di un carcinoma potenzialmente letale è una occasione che non possiamo assolutamente perdere. La prevenzione primaria, tramite la vaccinazione, combinata alla prevenzione secondaria, tramite lo screening (PAP-Test e l’HPV DNA Test), sono gli strumenti che possono supportarci nel raggiungere questo obiettivo. Ricordiamoci però che l’HPV non è solo un tema femminile, colpisce anche gli uomini, che possono diventare portatori del virus o sviluppare altri tumori e lesioni precancerose. La prevenzione è e deve essere di tutti”.

Come sarà mostrata la campagna

La campagna di sensibilizzazione, promossa attraverso un video di parate realizzate con sistemi di intelligenza artificiale e il messaggio: “Blocca l’HPV con la vaccinazione” con l’invito a chiedere informazioni al proprio medico, al centro vaccinale di riferimento, oppure a visitare il sito www.infohpv.it (autorizzato dal Ministero della Salute) sarà visibile su tutti i canali digitali, Youtube e social media (Facebook e TikTok), e verrà programmata su DAZN durante le partite della Serie A Women fino alla fine del campionato e su altri canali tv durante la Coppa Italia Women. Inoltre, il messaggio sarà promosso sui LED bordocampo degli stadi italiani che ospiteranno la Coppa Italia Women.

