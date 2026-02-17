"Blocca l'HPV con la vaccinazione": la campagna di Serie A Women con MSD Italia
“Blocca l’HPV con la vaccinazione”. Questa la nuova campagna di comunicazione lanciata da Serie A Women assieme a MSD Italia, approvata dal Ministero della Salute, che si inserisce in un progetto di collaborazione che va oltre l’aspetto sportivo, perseguendo un obiettivo di salute pubblica e dando voce all’importanza della prevenzione dei tumori HPV-correlati. Un progetto che si fonda su una metafora immediata ed efficace: il gesto della portiera che blocca il pallone, simbolo di difesa e protezione, viene associato all’azione del vaccino contro il virus HPV. Così, come fermare la palla evita alla squadra avversaria di segnare, allo stesso modo la vaccinazione consente di “bloccare” l’HPV, prevenendo negli uomini e nelle donne lo sviluppo di tumori potenzialmente letali nel corso della vita.
Gravina: "Ambiziosa campagna di sensibilizzazione per incoraggiare la vaccinazione"
Nel corso della conferenza stampa della presentazione ha parlato il presidente della FIGC Gabriele Gravina: “Lo sport è sinonimo di benessere e la FIGC è impegnata nella diffusione delle buone pratiche di prevenzione. Grazie alla collaborazione con MSD Italia vogliamo promuovere un’ambiziosa campagna di sensibilizzazione che ha l’obiettivo di incoraggiare la vaccinazione e quindi la prevenzione contro l’HPV, un virus può essere causa tumori potenzialmente letali sia tra le donne che tra gli uomini. Attraverso la sua sensibilità e il suo grande potenziale in termini di comunicazione, il calcio si offre strumento per trasmettere messaggi socialmente utili”. Federica Cappelletti, presidente della Serie A Women, ha proseguito: "Sono orgogliosa che la Serie A Women abbia scelto di sostenere un tema di Sanità Pubblica così importante. Sappiamo che i tumori correlati all’HPV rappresentano una sfida importante sia per la salute delle donne sia degli uomini e siamo pronte a fare la nostra parte per diffondere il più possibile questi messaggi di prevenzione. Il nostro obiettivo è proteggere tutte le persone. È fondamentale rafforzare la nostra difesa aderendo alla vaccinazione e ai programmi di screening offerti dal Servizio Sanitario Nazionale, proprio come le portiere che ogni settimana proteggono la propria porta bloccando i palloni. Solo unendo le forze e agendo come una vera squadra possiamo fare davvero la differenza”.
La prevenzione del Papilloma tra le principali sfide della Sanità Pubblica
“Far parte di un progetto insieme a chi rappresenta una delle più grandi passioni degli italiani è per noi un motivo di grande orgoglio” ha dichiarato Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata di MSD Italia. “Aver creato insieme alla Serie A Women una campagna vaccinale di questa portata è una tappa importante nel nostro impegno verso la prevenzione del Papillomavirus, che consideriamo un investimento sul futuro delle persone e del Paese. Vogliamo continuare a essere alleati del Servizio Sanitario Nazionale e di tutti i soggetti coinvolti, con l’obiettivo di fermare i tumori HPV-correlati, anche attraverso iniziative di informazione e sensibilizzazione”. Enrico Di Rosa, Presidente Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Santià Pubblica (SItI) ha commentato: “La prevenzione del Papillomavirus è tra le principali sfide della Sanità Pubblica. È un obiettivo che possiamo e dobbiamo raggiungere mettendo in atto correttamente le strategie di prevenzione a nostra disposizione: la vaccinazione rivolta a uomini e donne e i programmi di screening dedicati alla popolazione femminile". Elsa Viora, Presidente Società Italiana Ginecologia e Ostetricia (SIGO), ha aggiunto: “Grazie alla prevenzione dell’HPV possiamo raggiungere un traguardo importante e rendere sempre più raro il tumore della cervice. La possibilità di evitare l’insorgenza di un carcinoma potenzialmente letale è una occasione che non possiamo assolutamente perdere. La prevenzione primaria, tramite la vaccinazione, combinata alla prevenzione secondaria, tramite lo screening (PAP-Test e l’HPV DNA Test), sono gli strumenti che possono supportarci nel raggiungere questo obiettivo. Ricordiamoci però che l’HPV non è solo un tema femminile, colpisce anche gli uomini, che possono diventare portatori del virus o sviluppare altri tumori e lesioni precancerose. La prevenzione è e deve essere di tutti”.
Come sarà mostrata la campagna
La campagna di sensibilizzazione, promossa attraverso un video di parate realizzate con sistemi di intelligenza artificiale e il messaggio: “Blocca l’HPV con la vaccinazione” con l’invito a chiedere informazioni al proprio medico, al centro vaccinale di riferimento, oppure a visitare il sito www.infohpv.it (autorizzato dal Ministero della Salute) sarà visibile su tutti i canali digitali, Youtube e social media (Facebook e TikTok), e verrà programmata su DAZN durante le partite della Serie A Women fino alla fine del campionato e su altri canali tv durante la Coppa Italia Women. Inoltre, il messaggio sarà promosso sui LED bordocampo degli stadi italiani che ospiteranno la Coppa Italia Women.