Alisha Lehmann non ci sta: “Non faccio i TikTok dopo le partite. Via da Como perché non mi piaceva”

Alisha Lehmann: "Non farei nulla che possa influenzare la prestazione"

La Lehmann alla BBC ha commentato così la situazione: "Quando ero più giovane, mi ha colpito di più perché non sapevo come gestire la situazione. Ci sono stati momenti in cui ero davvero triste e chiedevo a mia madre se non avrei più potuto giocare a calcio". Ma la passione per il calcio è sempre stata più forte della pressione che ha sempre subito sui social: "Il calcio è la cosa che amo di più e a cui ho dedicato più tempo. Mi riposo benissimo, dormo tutti i pomeriggi e non farei mai nulla prima di un allenamento o di una partita che possa influenzare la mia prestazione. Ci tengo tantissimo".

"La gente non ha idea di quanto impegno ci metta"

L'accusa che glie viene mossa più spesso è quella di dedicarsi troppo ai social senza prestare troppa attenzione alla sua carriera calcistica: "La gente non ha idea di quanto impegno ci metta quando dice 'Oh, lei non è una calciatrice'. Ma ora sto bene. Amo la mia vita e le persone che mi circondano e non mi lascio condizionare da questa situazione. A volte è frustrante. La gente non vede tutto l'impegno che ci metto. Pensano che mi alleni e poi torni a casa a fare video su TikTok, ma non è vero. Sono molto professionale. Do sempre il massimo in campo e voglio essere il migliore. Se, controllando i dati dopo l'allenamento, non ho dato il massimo, faccio degli allenamenti extra per cercare di migliorare. La gente può pensare quello che vuole, ma tutto ciò che faccio è finalizzato a diventare il miglior giocatore possibile".

Alisha Lehmann racconta la fine della sua esperienza italiana

Alisha Lehmann, nell'intervista ai microfoni della BBC, ha parlato anche del suo recente passato in Italia. La svizzera arrivò alla Juventus Women nel 2024, insieme al suo fidanzato dell'epoca Douglas Luiz. L'esperienza bianconera fu un fallimento sportivo per entrambi: per il brasiliano la storia è più nota, ma Lehmann segnò appena due gol in sedici presenze in tutta la stagione 2024/2025. Al termine di quell'annata, rimase in Italia ma si trasferì al Como Women. Ma anche lì ebbe poca fortuna, un gol in nove presenze: "Ho firmato un contratto a lungo termine a Como, ma dopo un mese ho capito che non mi piaceva e volevo tornare in Inghilterra". E così a fatto: a gennaio 2026 ha firmato con il Leicester: "Mi trovo benissimo qui, il calcio è migliore e l'Inghilterra mi sembra casa".