Dove vedere Juve-Roma Femminile in tv? Dazn o Sky, orario
Le due squadre dominatrici del calcio femminile italiano negli ultimi anni si affrontano nella finale della Coppa Italia femminile. Roma e Juventus Femminile si affrontano per assegnare l'ultimo trofeo della stagione che volge al termine nel remake della finale dello scorso anno, quando a vincere furono le bianconere. Le giallorosse arrivano alla sfida dopo la conquista dello scudetto, il terzo negli ultimi quattro anni. Mentre Bonansea e compagne hanno già portato a casa Supercoppa e Coppa di Lega, vogliono concludere con la ciliegina sulla torta.
Juve-Roma Femminile, l'orario
Juve-Roma Femminile è in programma oggi, domenica 24 maggio, alle ore 18, allo stadio Romeo Menti di Vicenza.
Dove vedere Juve-Roma Femminile in diretta tv
Juve-Roma Femminile sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su Sky e NOW. È possibile attivare l'app NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. La sfida odierna sarà trasmessa anche in diretta tv in chiaro anche su Rai 2.
Juve-Roma Femminile, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Rai Play, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Torino-Juve anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le possibili scelte di Canzi e Rossettini
JUVE FEMMINILE (3-4-1-2): De Jong; Lenzini, Salvai, Harviken, Bonansea, Walti, Schatzer, Carbonell; Godo; Capela, Vangsgaard.
A disposizione: Rusek, Mallardi, Kullberg, Rosucci, Calligaris, Thomas, Moretti, Perry, Pinto, Brighton, Rasmussen, Cambiaghi. Allenatore: Canzi.
Indisponibili:Beccari.
Squalificati: -.
Diffidati: Beccari, Rusek.
ROMA FEMMINILE (4-1-4-1): Baldi; Thogersen, Antoine, Oladipo; Bergamaschi; Giugliano; Correlli, Dragoni, Greggi, Haavi; Viens.
A disposizione: Lukasova, Soggiu, Babajide, Dorsin, Csiki, Heatley, Pandini, Galli, Pilgrim, Van Diermen, Veje, Piekarska, Valdezate, Ventriglia. Allenatore: Rossettini.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: -.
Le due squadre dominatrici del calcio femminile italiano negli ultimi anni si affrontano nella finale della Coppa Italia femminile. Roma e Juventus Femminile si affrontano per assegnare l'ultimo trofeo della stagione che volge al termine nel remake della finale dello scorso anno, quando a vincere furono le bianconere. Le giallorosse arrivano alla sfida dopo la conquista dello scudetto, il terzo negli ultimi quattro anni. Mentre Bonansea e compagne hanno già portato a casa Supercoppa e Coppa di Lega, vogliono concludere con la ciliegina sulla torta.
Juve-Roma Femminile, l'orario
Juve-Roma Femminile è in programma oggi, domenica 24 maggio, alle ore 18, allo stadio Romeo Menti di Vicenza.