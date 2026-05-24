Corriere dello Sport.it
domenica 24 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Juve-Roma Femminile in tv? Dazn o Sky, orario

Le squadre di Canzi e Rossettini si sfidano nella finale della Coppa Italia: tutte le info per seguire la partita in diretta
TagsRomaJuventusCoppa Italia Femminile

Le due squadre dominatrici del calcio femminile italiano negli ultimi anni si affrontano nella finale della Coppa Italia femminile. Roma e Juventus Femminile si affrontano per assegnare l'ultimo trofeo della stagione che volge al termine nel remake della finale dello scorso anno, quando a vincere furono le bianconere. Le giallorosse arrivano alla sfida dopo la conquista dello scudetto, il terzo negli ultimi quattro anni. Mentre Bonansea e compagne hanno già portato a casa Supercoppa e Coppa di Lega, vogliono concludere con la ciliegina sulla torta. 

Juve-Roma Femminile, l'orario

Juve-Roma Femminile è in programma oggi, domenica 24 maggio, alle ore 18, allo stadio Romeo Menti di Vicenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Femminile

Dove vedere Juve-Roma Femminile in diretta tv

Juve-Roma Femminile sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su Sky NOW. È possibile attivare l'app NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. La sfida odierna sarà trasmessa anche in diretta tv in chiaro anche su Rai 2.

 

Juve-Roma Femminile, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Rai PlaySky Go NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Torino-Juve anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Femminile

Le possibili scelte di Canzi e Rossettini

JUVE FEMMINILE (3-4-1-2): De Jong; Lenzini, Salvai, Harviken, Bonansea, Walti, Schatzer, Carbonell; Godo; Capela, Vangsgaard.

A disposizione: Rusek, Mallardi, Kullberg, Rosucci, Calligaris, Thomas, Moretti, Perry, Pinto, Brighton, Rasmussen, Cambiaghi. Allenatore: Canzi.

Indisponibili:Beccari.

Squalificati: -.

Diffidati: Beccari, Rusek.

 

ROMA FEMMINILE (4-1-4-1): Baldi; Thogersen, Antoine, Oladipo; Bergamaschi; Giugliano; Correlli, Dragoni, Greggi, Haavi; Viens.

A disposizione: Lukasova, Soggiu, Babajide, Dorsin, Csiki, Heatley, Pandini, Galli, Pilgrim, Van Diermen, Veje, Piekarska, Valdezate, Ventriglia. Allenatore: Rossettini.

Indisponibili: -.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Femminile

Le due squadre dominatrici del calcio femminile italiano negli ultimi anni si affrontano nella finale della Coppa Italia femminile. Roma e Juventus Femminile si affrontano per assegnare l'ultimo trofeo della stagione che volge al termine nel remake della finale dello scorso anno, quando a vincere furono le bianconere. Le giallorosse arrivano alla sfida dopo la conquista dello scudetto, il terzo negli ultimi quattro anni. Mentre Bonansea e compagne hanno già portato a casa Supercoppa e Coppa di Lega, vogliono concludere con la ciliegina sulla torta. 

Juve-Roma Femminile, l'orario

Juve-Roma Femminile è in programma oggi, domenica 24 maggio, alle ore 18, allo stadio Romeo Menti di Vicenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Femminile

Da non perdere

Serie A Femminile, il campionato che vedremoGiugliano MVP della Serie A Women
1
Dove vedere Juve-Roma Femminile in tv? Dazn o Sky, orario
2
Dove vedere Juve-Roma Femminile in diretta tv
3
Le possibili scelte di Canzi e Rossettini

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS