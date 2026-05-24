Dove vedere Juve-Roma Femminile in tv? Dazn o Sky, orario

Dove vedere Juve-Roma Femminile in diretta tv

Juve-Roma Femminile sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su Sky e NOW. È possibile attivare l'app NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. La sfida odierna sarà trasmessa anche in diretta tv in chiaro anche su Rai 2.