Juventus-Roma diretta Coppa Italia femminile: segui la finale oggi LIVE

A un anno di distanza, Juventus e Roma sono ancora le protagoniste della finale della Coppa Italia Femminile . Le bianconere arrivano alla sfida dopo il terzo posto conquistato in classifica e le vittorie di Supercoppa e Coppa di Lega. La squadra di Rossettini invece è tornata a vincere lo scudetto , il terzo negli ultimi quattro anni, e ha la possibilità di completare il double nazionale. Grande voglia di rivalsa in casa giallorossa, dopo la sconfitta incassata proprio contro le bianconere nell'atto finale della precedente edizione del torneo. Al "Menti" si assegna l'ultimo trofeo della stagione. Segui la partita in diretta su Corrieredellosport.it , con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

19:42

84' - Esce Carbonell

Krumbiegel rileva un'esausta Carbonell.

19:38

81' - Cambi per Rossettini

Sostituzioni per la Roma: fuori Bergamaschi e Haavi, dentro Veje e Rieke.

19:37

80' - Roma avanti, Giugliano sblocca la finale

Roma in vantaggio! Grande azione di Pilgrim sulla destra, cross che trova la spizzata di Viens per Giugliano, che controlla e infila De Jong da pochi passi. 1-0 per la Roma.

19:32

75' - Doppio cambio per la Juve

Escono Lenzini e Capeta, entrano in campo Kullberg e Cambiaghi.

19:30

73' - Si riparte

Ripreso il gioco a Vicenza, non si sblocca la finale della Coppa Italia femminile.

19:29

72' - Secondo cooling break del match

Gioco fermo al "Menti" di Vicenza. Secondo cooling break della partita.

19:22

65' - Palla gol clamorosa per la Juve

Che chance per la Juve! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Lenzini trova lo spazio per una conclusione in mischia, ma Thogersen è straordinaria nell'allungarsi all'altezza della linea di porta, salvando Baldi e la Roma. Occasione incredibile.

19:15

58' - Bonansea alza bandiera bianca, dentro Thomas

Thomas rileva Bonansea, che esce piuttosto dolorante dal campo. Infortunio per l'esterno offensivo della Juve.

19:11

54' - Destro di Pilgrim

Azione della Roma, che arriva al traversone dalla sinistra, pescando sul secondo palo Pilgrim, che non ha uno stop felice ed è costretta ad un tiro forzato. Diagonale pericoloso ma impreciso.

19:09

51' - Colpo di testa di Viens

Ci prova Viens, con un colpo di testa in precario equilibrio che si spegne sul fondo. Ottimo l'inserimento dell'attaccante giallorossa.

19:03

46' - Via alla ripresa

Si riparte! Juve in possesso di palla in questo avvio di ripresa.

19:02

Cambio per la Roma, dentro Pilgrim

Rossettini inserisce Pilgrim al posto di Csiki e passa al 4-2-3-1.

18:55

Juve pericolosa nei primi 45 minuti, Roma timida

Dieci tiri della Juve nel primo tempo, di cui due nello specchio della porta, mentre sono stati quattro i tentativi della Roma, tutti fuori misura rispetto alla porta di De Jong. Da segnalare la grande parata di Baldi sul sinistro di Carbonell al 24'.

18:48

Fine primo tempo

Si chiude sul parziale di 0-0 il primo tempo di Juve-Roma femminile. Nel finale di frazione, giallorosse pericolose con Thogersen, fermata sul più bello da Carbonell. Finale di Coppa Italia apertissima.

18:46

45+1' - Due minuti di recupero

120 secondi all'intervallo. In corso il primo dei due minuti di recupero concessi dalla direttrice di gara.

18:44

44' - Carbonell vicinissima al gol

Juve a un passo dal vantaggio con Carbonell, liberata ancora dal calcio d'angolo di Walti. Bello il sinistro al volo della giocatrice spagnola, che non centra lo specchio della porta di Baldi da buona posizione.

18:37

37' - Destro di Greggi, Roma pericolosa

Greggi converge verso il centro, salta Stolen Godo e calcia con il destro, non andando lontano dal bersaglio grosso. Chance per la Roma.

18:29

29' - Riprende il gioco

Cooling break terminato. Si riprende a giocare a 16 minuti dall'intervallo. Possesso Roma.

18:27

27' - Cooling break a Vicenza

La direttrice di gara interrompe il gioco e consente alle due squadre di rifiatare: è tempo del cooling break.

18:27

26' - Ci riprova Carbonell

Nuovo tentativo dell'esterno spagnolo, che prova a spaventare ancora Baldi con il suo sinistro. Tiro alto sopra la traversa.

18:25

25' - Para ancora Baldi

Baldi ancora protagonista, stavolta con una parata più semplice rispetto a quella di pochi secondi fa. Intervento in tuffo per neutralizzare in due tempi la traiettoria arcuata di Walti. Si resta sullo 0-0.

18:24

24' - Miracolo di Baldi

Super parata di Baldi su Carbonell, che aveva caricato il sinistro dai 18 metri. Intervento con la mano di richiamo dell'estremo difensore giallorosso.

18:22

21' - Primo tentativo della Roma

La Roma si affaccia dalle parti della difesa della Juve, arrivando al tiro dal limite con Csiki. Conclusione pericolosa ma deviata in angolo.

18:17

16' - Grande chance per Lenzini

Ottimo schema su calcio piazzato della Juve, ancora pericolosa nel cuore dell'area di rigore della Roma: il corner di Walti libera Lenzini, complice alcuni blocchi, ma la conclusione al volo della giocatrice bianconera non è precisa. Graziate le giallorosse.

18:14

14' - Ci prova Schatzer

Bonansea prova l'incursione, ma viene fermata sul più bello. Sulla respinta della difesa giallorossa, Schatzer tenta il tiro dalla distanza ma senza particolare convinzione. Palla alta.

18:13

12' - Baldi neutralizza il corner insidioso di Walti

Corner insidioso di Walti, che chiama all'uscita aerea Baldi, coraggiosa al limite dell'area piccola. Respinta con i pugni, si salva la Roma.

18:08

8' - Duro intervento su Bonansea

Brutto fallo di Csiki ai danni di Bonansea, che si stava involando verso la metà campo della Roma. Solo richiamo verbale per l'ungherese. Dolorante, l'esterno della Juve si rialza.

18:02

2' - Subito pericolosa la Juve

Imbucata di Walti per Vangsgaard, che si libera in area di rigore ma non riesce a servire Capeta all'altezza del dischetto. Attenta Baldi in uscita.

18:01

1' - Inizia la finale della Coppa Italia femminile

Partiti! È iniziata Juve-Roma femminile al "Menti" di Vicenza. Primo possesso gestito dalle giallorosse.

17:55

Squadre in campo

Juve e Roma fanno il loro ingresso sul terreno di gioco dello stadio "Menti". Tutto pronto per la finale della Coppa Italia femminile: è il momento dell'inno di Mameli.

17:52

La partita sarà trasmessa in 159 paesi

La finale della Coppa Italia femminile, come ricordato dal portale ufficiale della Figc, "sarà trasmessa in 159 Paesi – grazie all’accordo con S&T Sports – e prodotta con 12 telecamere". Grande entusiasmo sin dalle prime ore di questa mattina a Vicenza, con circa 5.000 spettatori presenti al "Menti". Sugli spalti, sono attesi anche il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, il ct della Nazionale Andrea Soncin con tutto il suo staff.

17:45

Juve-Roma femminile, ecco dove vederla

Ecco come e dove seguire la finale della Coppa Italia femminile in diretta tv e live in streaming. TUTTE LE INFO

17:37

Canzi: "Stagione agrodolce, la Roma ha meritato il campionato"

Massimiliano Canzi a Sky Sport nel pre partita di Juve-Roma femminile: "Stagione agrodolce, sicuramente non abbiamo fatto bene in campionato, la Roma ha strameritato di vincere, ha fatto 16 punti in più di noi, 11 gol in più, ha dimostrato di meritare il titolo che si è guadagnata. Nelle altre competizioni abbiamo fatto molto bene, vincendo la Women's Cup, la Supercoppa, entrambe contro la Roma. Abbiamo fatto un percorso virtuoso in Champions League, sicuramente un'ottima stagione. È chiaro che adesso ci giochiamo la finale di Coppa Italia, sarebbe molto bello chiudere il percorso con una vittoria".

17:35

Rossettini: "La squadra ha trovato risorse ed energie dalle sconfitte"

Luca Rossettini, nel pre gara di Juve-Roma, ai microfoni di Sky Sport: "Una squadra rinnovata, giovane, alcune alle prime esperienze vere in un campionato competitivo e difficile. Abbiamo trovato subito dei riscontri in campo, raggiungendo subito la Women's Cup, contro una squadra rodata e importante, giocatrici forti, detentrice del titolo italiano. Attraverso quelle sconfitte, che hanno fatto parte della nostra crescita, la squadra ha trovato risorse ed energie che ci ha visto uscire vincitrici dal campionato".

17:34

Juve femminile bestia nera della Roma

Sette vittorie e una sconfitta per la Juve femminile nei sette precedenti contro la Roma. Oggi l'ottavo confronto.

17:26

Juve femminile, le calciatrici a disposizione di Canzi

La panchina bianconera sarà composta da Rusek, Mallardi, Kullberg, Rosucci, Thomas, Calligaris, Krumbiegel, Moretti, Pinto, Brighton, Cambiaghi e Rasmussen.

17:18

La panchina della Roma femminile

A disposizione di Luca Rossettini, ci saranno Lukasova, Soggiu, Veje, Heatley, Valdezate, Brennksag, Pilgrim, Pandini, Rieke, Babajide, Ventriglia e Galli.

17:10

Le formazioni ufficiali

Ecco le scelte ufficiali di Canzi e Rossettini:

JUVENTUS FEMMINILE (3-4-1-2): De Jong; Lenzini, Salvai, Harviken; Bonansea, Schatzer, Walti, Carbonell; Stolen Godo; Capeta, Vangsgaard. Allenatore: Canzi.

ROMA FEMMINILE (4-3-3): Baldi; Thogersen, Antoine, Oladipo, Bergamaschi; Csiki, Giugliano, Greggi; Haavi, Dragoni, Viens. Allenatore: Rossettini.

17:00

Juventus-Roma Femminile, cresce l'attesa per la finale della Coppa Italia

Tutto pronto allo stadio "Romeo Menti" di Vicenza per l'ultimo atto della Coppa Italia Femminile tra Juventus e Roma: fischio d'inizio in programma alle 18.

Stadio Romeo Menti - Vicenza