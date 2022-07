Diretta Francia-Italia ore 21: come vederla in tv, streaming e probabili formazioni

ROTHERHAM (INGHILTERRA) - Ci siamo, è tutto pronto per l'esordio della Nazionale italiana di calcio femminile agli Europei . Le azzurre di Milena Bertolini scenderanno sul campo del New York Stadium di Rotherham per sfidare la Francia nella prima partita del Girone D. Una sfida complicatissima per l'Italia, che si ritrova subito le transalpine di Corinne Diacre – tra cui ci sono nomi del calibro di Renard, Katoto o anche Malard – che tra le grandi favorite alla vittoria del torneo, con un'imbattibilità che dura da 16 partite consecutive. "Stiamo bene e abbiamo voglia di iniziare a giocare dopo tanti giorni di allenamento. La Francia è una squadra completa, ne siamo consapevoli, l'affrontiamo cercando di avere molta attenzione e ordine tattico", ha dichiarato la ct azzurra in conferenza stampa.

Francia-Italia, dove vederla in tv e streaming

La sfida tra Francia e Italia, in programma alle ore 21.00 al New York Stadium di Rotherham, sarà visibile in tv su Rai Uno e Sky Sport Uno. Sarà inoltre disponibile in streaming su Rai Play, Sky Go e Now Tv.

Francia-Italia, le probabili formazioni

FRANCIA (4-3-3): Peyraud-Magnin; Pérsisset, Karchaoui, Renard, Torrent; Mateo, Bilbault, Toletti; Diani, Katoto, Cascarino. All.: Corinne Diacre. A disposizione: Chavas, Lerond, Mbock Bathy, Tounkara, Bacha, Baltimore, Cissoko, Palis, Geyoro, Dali, Malard, Sarr.

ITALIA (4-3-3): Giuliani; Bartoli, Gama, Linari, Boattin; Cernoia, Giugliano, Caruso; Bergamaschi, Girelli, Bonansea. All.: Milena Bertolini. A disposizione: Schroffenegger, Durante, Filangeri, Di Guglielmo, Lenzini, Galli, Simonetti, Rosucci, Sabatino, Bonfantini, Giacinti, Piemonte.