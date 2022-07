Euro donne, Covid: Cernoia positiva, salta Francia-Italia

SHEFFIELD (INGHILTERRA) - Valentina Cernoia non sarà in campo in Italia-Francia , match d'esordio delle azzurre agli Europei femminili in programma in Inghilterra . La centrocampista della Juventus è infatti rimasta a Blackburn perché indisponibile per la positività al Covid. Un'assenza pesante, nella partita di Sheffield contro lo squadrone allenato da Corinne Diacre , che il ct Milena Bertolini ha commentato così: "Quando si affronta un torneo del genere bisogna puntare su tutta la rosa che si ha a disposizione, qui con me ho 23 titolari e sono certa che chi giocherà, partendo dall’inizio o entrando a gara in corso, si farà trovare pronta ".

Stop anche per Groenen e Wubben-Moy

Ma l'azzurra non è la sola calciatrice risultata contagiata in questi giorni agli Europei: positiva al Covid è risultata anche la centrocampista olandese Jackie Groenen, in campo ieri contro la Svezia (1-1). La giocatrice del Manchester United resterà in isolamento "nei prossimi giorni" e potrà rientrare in Olanda in assenza di sintomi e dopo un test negativo, si legge nell'account Twitter dei campioni d'Europa. Nel frattempo anche Lotte Wubben-Moy, difensore inglese dell'Arsenal e sostituta nella gara d'esordio contro l'Austria (1-0), è stata costretta a lasciare temporaneamente il ritiro, già colpito da un test positivo in fase di preparazione, riguardante l'attaccante Ellen Bianco. Durante l'Euro femminile i test pre-partita non sono obbligatori. Una squadra colpita da più casi di Covid deve mettere in isolamento le persone interessate. Nessun rinvio è consentito purché siano disponibili almeno 13 giocatrici, compreso un portiere.