Mondiali femminili senza tv, Abodi si attiva per una soluzione

L'assenza dei Mondiali di calcio femminili dalla tv italiana continua a far discutere. Dopo la presa di posizione del nostro Direttore Ivan Zazzaroni, e quella del Presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana Vittorio Di Trapani, che hanno criticato in modo chiaro la scelta di non trasmettere le gare della Coppa del Mondo femminile in programma in Australia e Nuova Zelanda, arrivano anche le dichiarazioni del ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi.