Mondiale femminile, la Rai acquista i diritti: le partite disponibili

La Rai ha acquisito i diritti di trasmissione multipiattaforma, free-to-air in esclusiva per l'Italia, dei Campionati mondiali femminili di calcio 2023. Si è risolta così la questione della trasmissione del Mondiale femminile, in programma dal 20 luglio al 20 agosto 2023 in Australia e Nuova Zelanda, in cui sarà presente anche l'Italia del ct Milena Bertolini.