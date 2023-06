Italia al mondiale femminile, ecco quanto guadagneranno le calciatrici azzurre

ROMA - Cresce l'attesa per il Mondiale femminile , in programma in Australia e Nuova Zelanda nel mese che va dal prossimo 20 luglio al 20 agosto. Protagonista della rassegna iridata sarà l' Italia del ct Milena Bertolini : le azzurre faranno il loro debutto il 24 luglio, a Auckland , contro l' Argentina . L'obiettivo delle azzurre è superare il girone G , composto anche da Svezia e Sudafrica con la Fifa pronta a riconoscere alle squadre partecipanti ingenti premi in denaro: ecco quali.

I premi della Fifa per le calciatrici al Mondiale

La Fifa ha infatti stabilito i premi per le calciatrici che prenderanno parte al torneo: la sola presenza 'frutta' infatti qualcosa come 30mila dollari. Una cifra che poi va in crescendo qualora una determinata selezione riesca ad arrivare fino in fondo alla competizione: si passa infatti dai 60mila dollari per la qualificazione agli ottavi di finale fino ai 270mila dollari per la conquista del trofeo.

Fifa, che investimento sui Mondiali femminili!

Il massimo organo del calcio europeo ha infatti erogato un fondo di 110 milioni di dollari che riguarda le sole prestazioni in campo delle protagoniste, passando poi per gli 11,5 milioni legati a un programma di benefici per le selezioni partecipanti fino a un totale di 152 milioni di dollari investiti per l'intera manifestazione. Una cifra monstre se si paragona ai 'soli' 50 milioni utilizzati per la rassegna iridata in Francia del 2019. Niente a che vedere con il montepremi Uefa per l'Europeo della scorsa estate (16 milioni di euro) o quello stanziato dalla Conmebol per la Copa America (2 milioni di dollari).

La ripartizione dei premi tra le federazioni: le cifre

Per la fase a gironi del Mondiale femminile, sono stati stanziati dalla Fifa oltre 1,5 milioni di dollari fino ai quasi 2 milioni per gli ottavi di finale. Si passa poi ai 2,45 milioni per il quarto posto, gli oltre 2,6 per il terzo e i 3 per il secondo. Cifra incredibile per i vincitori: si va oltre i 4 milioni di dollari. Un motivo in più per sognare per Milena Bertolini e le sue ragazze.