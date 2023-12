Nations League, che impresa per l'Italia femminile: Spagna ko 3-2!

PONTEVEDRA (SPAGNA) - Che impresa per l'Italia femminile di Andrea Soncin: reduci dal pareggio-beffa in casa della Svezia, le azzurre vincono 3-2 a Pontevedra sul campo della Spagna campione del mondo nel match valido per la 5ª giornata del Gruppo 4 della Nations League. Le furie rosse, guidate in panchina dalla ct Montserrat Tomé, disputano un ottimo primo tempo e si portano in vantaggio al 12' con la rete di Del Castillo. A inizio ripresa Giacinti pareggia subito i conti (47') e si porta in vantaggio con la rete di Cambiaghi (58'). Le azzurre dominano e al 64' trovano anche il terzo gol con Linari. La Spagna non si arrende e accorcia le distanze con Gonzalez Rodriguez ma il risultato non cambia più: le azzurre di Soncin