Sara Gama lascia l'Italia, il gesto da brividi delle compagne

La Nazionale Femminile ha vissuto ieri una giornata storica. Allo stadio Curva Fiesole, in mezzo al Viola Park, nuovo cuore pulsante della Fiorentina, gli occhi sono tutti per una juventina, la numero tre con la fascia al braccio. C’è Italia-Irlanda, è soprattutto il giorno di Sara Gama, che a 18 anni dal suo debutto in azzurro conclude la sua epopea in Nazionale. È il 50’ quando la lavagnetta dell’assistente segnala il suo numero. La partita si ferma per un paio di minuti: i millecinquecento presenti (tante bambine sugli spalti) si alzano in piedi, spunta anche uno striscione, «Grazie Sara»; le compagne si dispongono ai lati del centrocampo e salutano con un passillo de honor una delle calciatrici più importanti della storia della Nazionale Italiana. «Gama è un simbolo per il nostro calcio non solo come calciatrice perché è riuscita a catalizzare le attenzioni della politica per introdurre il discorso sulle pari dignità di diritti del calcio femminile». Lo ha detto ai microfoni di RaiSport il presidente della Figc Gravina, presente a Firenze e in campo, per consegnarle la maglia numero centoquaranta, come le sue presenze in Nazionale.