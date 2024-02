Sara Gama, l'emozione per l'ultima con la Nazionale: "L'importante è vivere con il sorriso"

Alla vigilia dell'amichevole tra Italia e Irlanda , Andrea Soncin , commissario tecnico della Nazionale femminile , ha presentato il match in conferenza sottolineando come si tratti di un'occasione per rendere omaggio a Sara Gama : "Sarà un momento particolare a livello emotivo, ci servirà a continuare il percorso di crescita ma soprattutto sarà l'occasione per dare il tributo che Sara merita".

Gama: "Coverciano è come casa mia"

La calciatrice azzurra, infatti, aveva annunciato il suo addio alla Nazionale. La partita si giocherà al Viola Park e la stessa Gama ha commentato così l'avvicinamento al calcio d'inizio davanti ai giornalisti: "Per adesso è tutto molto normale anche se so che le emozioni non mancheranno. Non ho iniziato il conto alla rovescia, cerco di respirare e godermi ogni attimo, l'importante è vivere questi giorni con il sorriso, oltretutto sono a Coverciano che è come casa mia''. La sua avventura con l'Italia terminerà dopo 140 presenze.